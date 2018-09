Hubnutí je nejtěžší pro ženy středního věku, říká dietoložka

Je nereálné chtít vážit 55 kilo, pokud jste tuto hmotnost měla naposledy v 17 letech a teď máte pětaosmdesát, říká Karolína Hlavatá, dietoložka z OB Kliniky Praha. Podle ní je důležité brát to tak, že cílem hubnutí není dosažení ideální tělesné hmotnosti, ale snížení zdravotních rizik.

LN Může zhubnout úplně každý?

Ano, může. Pro někoho je to více obtížné, hubnutí vyžaduje větší úsilí, popřípadě i podporu farmakologickou či chirurgickou, ale šanci má každý.

LN Jak se liší hubnutí podle věku? Aneb jak hubnout ve dvaceti, jak ve čtyřiceti a jak v šedesáti?

Nejproblematičtější je hubnutí pro ženy středního věku. Mezi čtyřicátým a padesátým rokem dochází k poměrně rychlému propadu, respektive zpomalení klidového metabolismu v průměru o 15 procent. Menopauza je pro udržení tělesné hmotnosti obtížná a odborníci o ní mluví jako o kritickém období, kdy hrozí, že váha půjde nahoru. Dalšími obdobími, kdy jsou ženy náchylnější k vzestupu hmotnosti, je například puberta, těhotenství či doba kojení. Paradoxně to později, kolem šedesátky, bývá snazší – dá se to vysvětlit především moudrostí věku, člověk už má jasno v tom, že zdraví je prioritou, a je disciplinovanější. Ve dvaceti letech hubnutí nebrání metabolické ani jiné limity, nicméně chybí zkušenost a trpělivost. Dodržování módních, jednostranných diet slibujících rychlé úbytky sice vede k úspěchu, ale také může být vstupenkou k pozdější obezitě. V podstatě nikdy by člověk neměl držet radikálnější dietu, pokud to z nějakého důvodu nepotřebuje. Tělo si to pamatuje a v pozdějším věku by se mohlo odvděčit rozvojem obezity.

LN Mezi lidmi se drží přesvědčení, že výrazné zhubnutí, ač doporučovaným tempem, může člověku uškodit a rozjet vážné onemocnění. Může?

Může se stát cokoli. Radikální hubnutí může vyústit v poruchu příjmu potravy, při nesprávně sestaveném jídelníčku se může rozjet řada nutričních nedostatků (například nedostatečný příjem tuků a zhoršení kvality kůže, nedostatečný příjem vápníku a s ním související osteoporóza, nedostatečný příjem železa a následná anémie). Na druhou stranu platí, že čím vyšší stupeň obezity, tím vyšší zdravotní riziko z obezity vyplývající. Takže pro mnoho obézních je redukce hmotnosti krokem k prodloužení života.

LN Dá se nějak určit, jaký cíl v hubnutí je ještě reálný a jaký už ne?

Již hmotnostní úbytek o pět až deset procent oproti výchozí hmotnosti znamená snížení zdravotních rizik spojených s obezitou. Při hmotnosti 85 kilogramů to je tedy zhruba o pět až deset kilo méně, což je pro většinu lidí reálné. Nereálné je chtít z uvedené hmotnosti přejít na 55 kilo, zejména pokud jste tuto hmotnost měla naposledy v 17 letech. Při stanovení cíle je třeba vycházet z aktuální tělesné hmotnosti a z toho, kolik nejméně jste vážili coby dospělí. Důležité je také pamatovat na to, že cílem hubnutí není dosažení ideální tělesné hmotnosti, ale právě snížení zmíněných zdravotních rizik.

LN S jakou největší překážkou při hubnutí je třeba počítat a jak ji překonat?

Největší překážkou je ztráta motivace. Zpočátku se zpravidla hubnutí daří, ale po určitém čase se hmotnostní úbytky zpomalují, nebo se dokonce na čas zastaví úplně. Pak člověk podléhá černým myšlenkám „já se dřu, nejím, a nic, na to se můžu…“ Důležité je vědět, že je to úplně normální, také jste neztloustli přes noc a hubnutí chvilku trvá. Pomáhá, pokud hubnutí není hlavním cílem vašeho snažení. Nejdůležitější přece je, že lépe a pravidelněji jíte, máte větší radost z pohybu, cítíte se dobře, klesl vám krevní tlak a podobně. Za to stojí pokračovat a nižší číslo na váze je příjemným bonusem.

LN Může to člověk zvládnout bez odborné pomoci?

V případě, že jde o nadváhu bez zdravotních komplikací, zvládne to sám. Jen by neměl spoléhat na diety typu „jedna paní povídala“, ale inspirovat se na seriózních webových stránkách nebo v knihách. Dobrou volbou je alespoň jednorázová konzultace u nutričního terapeuta. Jestliže se hmotnost přehoupne do pásma obezity nebo máte-li již zdravotní komplikace spojené s nadměrnou hmotností, jako je vysoký krevní tlak, vysokou hladinu kyseliny močové nebo porušenou glukózovou toleranci, je na místě vyhledat pomoc lékaře obezitologa nebo minimálně nutričního terapeuta zkušeného v oblasti léčby obezity.

LN Kdyby měl hubnoucí chtít po odbornících jednu jedinou věc, co by to mělo být?

Podle mého názoru by to měla být odbornost. Kdekdo si udělal v oblasti nutričního poradenství kurz a považuje se za odborníka. Mezi lidmi se pak šíří mnoho dezinformací a polopravd. Takže bych chtěla pomoc od člověka, který má dostatečné vzdělání a také zkušenosti s danou problematikou.