Doba přeje otužování, ale dejte pozor na rizika. Jak začít a na co si dát bacha?

PRAHA Studené vodě se Martin nebránil nikdy, teprve až s dobou covidovou se však do otužování pustil naplno. „Na začátku to samozřejmě děsně studí. Nezvykl jsem si na to ani po tři čtvrtě roce,“ líčí. Jeho největší úspěch jsou plus tři stupně, skončit u nich ale nehodlá.

Zdraví je důležitější než věk. Jak vzdorovat nemocem? Fotky lidí, kteří se v chladných měsících vydali k vodě, zaplavují sociální sítě. Doba tomu přeje. Ale pozor, otužování není jen tak a před nemocí samou neochrání.