Lékárna, která vychází z přírody. Každý druhý plevel je vlastně léčivka

Po celá tisíciletí se lidé léčili jenom bylinkami. Příroda pomáhala, fungovalo to. Dnes se lidé k bylinkám zase vracejí a léto jim k tomu dává příležitost, říká bylinář Radomír Wojnar z Lučiny na Frýdeckomístecku.

LN: Odkdy vlastně fytoterapii, tedy léčbu rostlinami, známe?

První a nejstarší písemné údaje o léčivých bylinkách jsou z čínského herbáře z roku 2700 př. n. l. a první zemí, která ve velkém vyvážela léčivé bylinky a koření, byla Indie. Odtud se kolem roku 2000 př. n. l. za pomoci karavan vyvážely přes Babylónskou říši tyto produkty k Černému moři a dál do Římské říše. Slavní filozofové, přírodopisci a lékaři – Hippokratés, Aristotelés, Theofrastos či Galénos – zanechali zprávy o užívaných bylinkách a jejich skutečných nebo i vybájených účincích. Všichni slavní lékaři starověku a středověku považovali léčivé rostliny za základ své terapie. I v dnešní moderní době stále řada léků vychází z účinných látek známých z rostlin.

LN: Bylinky jsou ale prospěšné i dnes, je to tak?

Používaní bylinek má u nás tradici. Z historie víme, že každá vesnice měla nějakou babičku bylinářku. Také proto, že naše louky a trávníky jen hýří bylinkami. Ze zahrádek odstraňujeme plevele, aniž víme, že každý druhý je vlastně léčivka. Například pampeliška, kopřiva, jitrocel, mochna husí, přeslička, truskavec nebo řebříček jsou velmi účinné léčivky. Taktéž všechno koření, co při přípravě jídel používáme, jsou léčivky. Například kmín je proti nadýmání a na zklidnění střevní peristaltiky. Lidé se stále víc informují a skutečně je používají.

LN: Které léčivé látky v rostlinách najdeme?

Doposud bylo objeveno v léčivých bylinkách 18 skupin přírodních látek, například silice, hořčiny, glykosidy, fytohormony, alkaloidy a další. Každá skupina pak obsahuje dalších 40 až 80 i více podlátek, které označujeme jako léčivé. Léčivých látek je tedy hodně. Například bylinky, které obsahuji hořčiny, budou léčit žlučník, žaludek a zažívací trakt. Léčivky, které obsahují silice neboli voňavé látky, jsou uklidňující a dezinfekční, fytohormony zase upravují menstruaci.

RADOMÍR WOJNAR K bylinkám ho přivedl jeho otec Ervín, který se jimi zabýval již od roku 1956 a jako vedoucí městských lázní v rámci balneoterapie předepisoval bylinné čajové směsi. Běžně míval sto pacientů denně.

Radomír Wojnar se vyučil zahradníkem, vystudoval střední zemědělskou školou a pracoval 15 let jako vedoucí údržby sadů a parků města Havířova. Po listopadu 1989 se začal léčivým bylinám věnovat společně s otcem a doplnil si dálkově vyšší odborné vzdělání.

LN: Které byliny jsou nejpoužívanější?

Těžko se na to jednoznačně odpovídá. Z historie zjistíte, že každý bylinkář měl svou oblíbenou léčivku nebo oblíbené bylinky. Já mám v oblibě přesličku a kostival. Můj otec napsal malý stručný herbář na základní nemoci a výstižně jej nazval Na loukách roste zdraví. Z něj zjistíte, že každá bylinka je výborná. Ale zkuste teď v létě třeba vychlazený bezinkový nebo mátový čaj s kostkami ledu. Je výborný a chutný, navíc zdravý a neobsahuje nic škodlivého.

LN: Jsou některé byliny nebezpečné a můžeme si přílišným nebo špatně dávkovaným užíváním ublížit?

Zásada bylinkářů je, a je to ošetřeno i zákonem, že nepoužíváme jedovaté byliny. Musíme si vystačit s běžnými. Jsou však určitá omezení, kdy se u některých onemocnění běžně léčivky užívat nesmějí. Například při užívání léku na ředění krve warfarinu se nesmějí užívat třezalka, brokolice a kysané zelí, u antidepresiv je třezalka také kontraindikována. Existují i další omezení, když nemocný podstupuje chemoterapii. My bylináři západní kultury tedy nepoužíváme ze zásady jedovaté bylinky. Ale na druhé straně každý jed, ať včelí, vosí, nebo hadí, je v malých dávkách lék, který je používán i v klasické medicíně. Třeba námel je parazitní prudce jedovatá houba, která cizopasí na klasech obilovin. Její deriváty se užívají hlavně v porodnictví a vnitřním lékařství.

LN: Měli by si lidé léčivky pěstovat doma?

Dneska je velmi in pěstovat si koření za oknem nebo na balkoně a čerstvé je pak používat v pokrmech a nápojích. Nejčastěji je to máta, meduňka, bazalka, řeřicha nebo citronová tráva. Pokud však máte opravdu zásadní zdravotní problém, určitě zajděte za odborníkem a nelečte se sami.

LN: Je rozdíl mezi bylinkami, které si usuším doma, a mezi těmi, které koupím v hypermarketu?

Pokud tomu trochu rozumíte a jste schopni je rozeznat, je výborné si léčivé byliny nasbírat sám – léto a dovolená k tomu nabízejí příležitost. Pampelišku, jitrocel, kopřivu, malinové listí, lipový květ nebo březový list asi poznáme skoro všichni. Pokud nemáme čas bylinky si nasbírat, měli bychom si je kupovat hlavně v kamenných obchodech. Než se dostanou do prodeje, procházejí tyto léčivky několika kontrolami a atesty.

LN: Z inzerátů třeba na internetu se zdá, že jsou některé byliny při léčení téměř všemocné…

Spíš zadavatelé těch inzerátů jsou všeho schopní. Máme velkou svobodu a mnozí toho zneužívají. Někdo zná pampelišku, jitrocel nebo rakytník a už je z něho léčitel. Nebo i když nemá žádnou zdravotní odbornost ani vědomosti, už určuje třeba virgulí diagnózy. Mohu poradit jen podívat se třeba na sociální sítě a najít si na podobné kouzelníky recenze.

LN: Jak vidíte používání bylinek v budoucnosti?

Když jsem se jimi začínal zabývat, obával jsem se, že o byliny nebude zájem, že moderní doba nebude nějaké „zelené býlí“ potřebovat. Dnes je to obráceně. Prudce stoupá poptávka po přírodní léčbě a po zdravém životním stylu a zdravém stravování. Dříve jsem hodně ve svých poradnách doporučoval pacientům, že nestačí užívat jen bylinné čaje, ale začít se i zdravě stravovat. Dnes se nestačím divit, jak jsou zdravá strava a zdravý životní styl velmi populární, a to hlavně u mladých lidí. Takže o budoucnost léčivých bylinek již nemám strach.

LN: Používáte je i k léčení sama sebe?

Cítím se celkem zdráv a snažím se také zdravě žít. Léčivé bylinky užívám pravidelně jako prevenci.