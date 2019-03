Pacienti jsou odsouzeni k léčbě na doživotí, říká odborník

Mnoho pacientů s vysokým krevním tlakem nedodržuje léčbu a odborná doporučení. Sedm z deseti léčených hypertoniků nedosáhne dobrých hodnot krevního tlaku, říká docent Filip Málek, vedoucí lékař ambulance srdečního selhání a hypertenze pražské Nemocnice Na Homolce.

LN Čím si pacienti s vysokým krevním tlakem nejvíc ubližují?

Největším rizikem pro pacienty, kteří se již pro hypertenzi léčí, je vynechávání pravidelných dávek léků. Hrozí jim kvůli tomu výrazné kolísání krevního tlaku a riziko komplikací, řeč je zejména o cévní mozkové příhodě. Dalším rizikem je nedodržování zásad zdravého životního stylu, například příjmu soli a nadužívání alkoholu.

LN Dá se vysoký krevní tlak vyléčit jednou provždy?

Léčba je většinou doživotní. Zatím neexistuje žádný léčebný postup, který by vysoký tlak vyléčil. Můžeme pouze kontrolovat krevní tlak a udržovat jej v přijatelných mezích.

LN Jak by měla vypadat správná léčba krevního tlaku? Stačí problém řešit s praktickým lékařem?



Praktičtí lékaři mají ve zjišťování a léčbě arteriální hypertenze zásadní úlohu. Hypertenze je v populaci velmi častá, úloha praktických lékařů je i proto nezastupitelná. Speciální péči potřebují pacienti s komplikovanou hypertenzí – například ti, kteří již mají ischemickou chorobu srdeční. A dále pacienti s rezistentní hypertenzí, kterým je nutné podávat větší množství léků, abychom dosáhli cílových hodnot krevního tlaku.

LN Co si představit pod pojmem rezistentní hypertenze – hypertenze vzdorující běžné léčbě?

Přesná definice rezistentní hypertenze je, že pacient nedosahuje cílové hodnoty krevního tlaku navzdory trojkombinaci léků, tato kombinace musí zahrnovat diuretikum (lék na odvodňování organismu – pozn. red.). Rezistentní hypertenzí trpí sedm až devět procent nemocných.

LN Do jaké míry jsou problémem nespolupracující pacienti, kteří mají třeba pocit, že jim vysoký tlak nezpůsobuje potíže, a tak se „nebudou cpát“ léky?

Problém je to zásadní, protože léčba pomocí léků je zatím nezastupitelná a nefarmakologická léčba je stále ve stadiu výzkumu. Problémem je, že v časných fázích nevyvolává hypertenze příznaky. Pokud se objeví obtíže nebo komplikace, může to značit již přítomnost poškození orgánů.

LN Když pacient bere léky, stačí to? Do jaké míry je pro snížení tlaku důležité, aby také změnil styl života?

Úloha životosprávy je rovněž významná. Příkladem je snížení hmotnosti obézního pacienta s vysokým tlakem. Při zvýšení fyzické aktivity a snížení hmotnosti dochází často k výrazně lepší kontrole hypertenze, u některých jedinců i normalizaci hodnot krevního tlaku bez nutnosti podávat léky!

LN Dá se říci, kolik neléčených hypertoniků postihne například srdeční selhání?

Pravděpodobnost, že pacient s hypertenzí, který nebude léčen, se dostane do stadia srdečního selhání, se blíží téměř jistotě. Pokud předtím nezemře na cévní mozkovou příhodu nebo na srdeční infarkt, případně selhání ledvin.

LN Objevilo se v posledních letech v léčbě krevního tlaku něco převratného?

Převratný je vývoj léků a poznání, které lékové skupiny pro léčbu hypertenze jsou nejúčinnější. Dalším poznatkem je, že pokud se dva a více léků podávají v takzvané fixní kombinaci, tedy dva až tři léky v jedné tabletě, zvyšuje to pravděpodobnost, že pacient nebude zapomínat léky brát, a jeho hypertenze se tak snáze dostane pod kontrolu. V oblasti nefarmakologické léčby je cílem napomoci lékům snížit krevní tlak u pacientů s rezistentní hypertenzí. Pokračuje výzkum v oblasti renální denervace – to je katetrizační ovlivnění nervového zásobení ve stěně ledvinných tepen, stimulace baroreceptoru a odstranění karotických tělísek – tady máme na mysli ovlivnění regulace krevního tlaku v baroreceptorech. Předmětem výzkumu je i speciální kardiostimulace s reflexním snížením krevního tlaku.

LN Zmiňujete léčbu fixní kombinací léků – jsou praktici dost informováni, léčí své pacienty správně?

Praktičtí lékaři jsou o novinkách informováni, fixní kombinace se používají v praxi již více než deset let. Dříve se tak dělo u těžších stupňů hypertenze, nyní už u lehčích jako počáteční terapie.

LN Proč je vysoký krevní tlak stále častější a proč postihuje stále mladší lidi?

Bohužel, je to dáno naším způsobem života: málo pohybu, obezita, stres. Tyto faktory postihují stále mladší jedince. Zároveň se zlepšila diagnostika, zde jsou naprosto nezastupitelné preventivní prohlídky, takže zjišťujeme hypertenzi častěji.

LN A nakonec, vyžaduje vůbec někdy nějakou léčbu naopak tlak nízký?

Nízký tlak je vzácnější, většinou nevyžaduje léčbu, ale režimová opatření, jako je dostatek tekutin, spánku, cvičení. Existuje několik velmi vzácných chorob a stavů spojených s nízkým tlakem (takzvané autonomní selhání, endokrinní poruchy). Tyto stavy vyžadují specializovanou péči.