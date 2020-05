Péče o zakrytou pleť. Jak se starat o zakrytou kůži, které roušky škodí?

Praha Roušky se pro nás staly každodenní nutností. Naše pleť si však na ně leckdy tak snadno nezvykla. Měli bychom jí proto věnovat správnou pozornost.

Potíže při nošení roušky obvykle mívají lidé s některými kožními chorobami. „Ozývají se mi například pacientky, kterým se zhoršila dermatitida neboli zánět kůže,“ říká profesorka Jana Hercogová, přednostka Dermatovenerologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Nemocnici Na Bulovce. „Potíže mají zejména ženy trpící atopickým ekzémem, který trápí asi dvacet procent české populace.“ Při něm je porušen kožní ochranný film, takže se na kůži objevuje zánět projevující se zarudnutím, popraskáním a vysušením pokožky.



U roušek hodně záleží na tom, z jakého materiálu jsou a jak často je musíme nosit. A také jakou péči své pleti věnujeme. Právě teď, v „rouškovém období“, bychom se totiž o pokožku měli starat mnohem intenzivněji než za běžných okolností. A když se objeví problém, nehledat „řešení“ na internetu, ale raději se vydat do ordinace dermatologa.

Bavlna je dobrá volba

Zatím nejspíš neexistuje studie, která by zaznamenala, k jakým změnám pleti dochází v zakryté části obličeje. „V minulém měsíci byly publikovány první zprávy o kožních problémech spojených s nošením ochranných pomůcek v rámci současné pandemie covid-19, které se ale věnují profesionálům,“ upřesňuje profesorka Hercogová. „Víme, že kůže pod rouškou lidově řečeno nedýchá, je porušena rovnováha vody ve vnitřním a vnějším prostředí.“

Vznik řady kožních nemocí ovlivňuje zevní prostředí. Například v Singapuru, kde je teplé a vlhké podnebí, bývá mnohem vyšší výskyt akné než v zemích s nižší vlhkostí vzduchu. A takové prostředí může vzniknout i pod neprodyšnou maskou na obličeji.



Především záleží na tom, z jakého materiálu rouška je a jak dlouho ji nosíme. Pokud máme domácky ušitou roušku z čisté bavlny, s kterou jen občas vyrazíme na nákup, nejspíš naší kůži žádné zvláštní nebezpečí nehrozí.

Mnohem hůř jsou ale na tom zdravotní sestry a lékaři pečující o pacienty s nemocí covid-19, u nichž patří k povinným ochranným pomůckám nejen roušky, ale také respirátor a ochranný kryt či brýle. Právě u nich může dojít k takzvané kontaktní iritační nebo i alergické dermatitidě, kterou má na svědomí zapaření nebo kontakt s materiálem, ze kterého jsou ochranné prostředky vyrobeny nebo jak jsou dezinfikovány.

O něco míň starostí mohou mít díky roušce snad jen pacienti s některými dermatózami citlivými na světlo, například s onemocněním zvaným lupus nebo vyvolávanými světlem. Musí však počítat s tím, že chráněna je pouze ta část obličeje, jež je ukrytá pod rouškou.

Kůže chce pozornost

Pokud si chceme zachovat pěknou pleť, měli bychom o ni právě nyní pečovat intenzivněji. „To znamená pokožku správně čistit, tedy odstranit make-up a promazat vhodným hydratačním krémem,“ uvádí profesorka Hercogová. „Zejména ženy ve středním a starším věku by měly vědět, jaký typ kůže mají, a věnovat velkou pozornost výběru správných kosmetických přípravků.“

Právě ty mohou totiž někdy stávající obtíže zlepšit, ale i zhoršit. Kosmetické přípravky obsahující vazelínu mohou například prospět osobám s atopickým ekzéme, ale naopak uškodit těm, kteří mají akné.

Řada lidí se domnívá, že tyto potíže trápí pouze mládež v pubertě. Ve skutečnosti však postihují i starší ženskou populaci v období menopauzy. Řada žen v tomto období řešila otázku, zda se líčit, a mnohé si začaly líčit pouze oči. Podle slov profesorky Hercogové to však není správné. „Součástí rozumného líčení je totiž hlavně aplikace make-upu, který mimo jiné chrání pleť před ultrafialovým zářením a dalšími zevními škodlivinami,“ říká. „Zároveň hydratuje pokožku, zabraňuje vzniku pigmentací i předčasnému stárnutí, a jeho aplikace je proto vhodná.“

Stejně tak vhodné je ale také důkladné večerní odlíčení, na které by ani dnes neměly ženy zapomínat. Jestliže mají po náročném období pleť příliš suchou, mohou jim s lepší hydratací pomoci i kosmetičky, které právě tento týden znovu otevírají své praxe.



Ve spolupráci s kožním lékařem si umějí poradit i s problematickou aknózní pletí. Pokud se ale objeví kožní problém, měl by jej nejprve konzultovat kožní lékař.

Záleží i na pestré stravě

Kvalitu pleti ovšem ovlivňuje nejen vnější prostředí, ale i naše životospráva. „Zejména jí prospívá dostatek spánku, pohyb venku, cvičení a zdravá strava,“ vypočítává profesorka Hercogová. „A také pozitivní nálada, která teď mnohým lidem chybí.“

Zvýšenou konzumací různých potravních doplňků pleť nevylepšíme, někdy si můžeme i uškodit. Zdravý člověk získá potřebné množství vitaminů i minerálních látek z pestré stravy. A pokud se stravuje nezdravě, je to na jeho pleti znát. Výrobci kosmetických přípravků leckdy zdůrazňují omlazující účinky některých vitaminů, například vitamínu E, prozatím však žádná studie tuto domněnku nepotvrdila. Některé práce pouze zaznamenaly jeho příznivý vliv v doplňkové léčbě atopického ekzému.

V poslední době se i u nás objevila řada takzvaných kožních vitaminů. „Pokud už je pacienti berou, pak by to s nimi určitě neměli přehánět,“ varuje Jana Hercogová. „Dopřát si před létem vitaminovou kúru určitě neuškodí, ale brát je pravidelně bez doporučení lékaře celý rok určitě správné není.“

Řada lidí se také domnívá, že zvýšená konzumace tekutin může příznivě ovlivnit hydrataci pokožky. Ve skutečnosti to zatím také žádná studie spolehlivě nepotvrdila. Správný pitný režim sice celkově organismu prospívá, ale ke zlepšení hydratace kůže tímto způsobem nedochází.

Léto bez pláží?

Na dovolenou k moři se mnozí Češi asi letos nedostanou. „Díky tomu možná nebudou tolik pobývat na pláži a riskovat kožní problémy,“ upozorňuje na jeden z mála kladů koronavirové krize profesorka Hercogová. „Ale i v České republice je v posledních letech slunce v létě agresivní, a lidé by proto měli věnovat více pozornosti ochraně před ním.“

Především by měli znát svůj typ pleti a podle toho zvolit správný ochranný faktor. Zajímat by se ale měli také o to, zda jim zvolený opalovací prostředek poskytuje dostatečnou ochranu před variantami ultrafialového záření – UVA a UVB. Řada lidí má dnes už ve svých chytrých telefonech aplikaci o počasí, a díky nim mají denně k dispozici také aktuální informace o UV indexu. Na pobyt na sluníčku se tak mohou předem dobře připravit.

Při tuzemských dovolených dermatologové obecně doporučují opalovací prostředky s ochranným faktorem 30. Lidé s velmi světlou pletí, kteří se nikdy neopálí, s ním ale nevystačí. Češi naštěstí k těmto nejohroženějším jedincům většinou nepatří.



Stejně tak ale obvykle nemívají tmavou pleť španělského typu, která se téměř nikdy nespálí. Proto musí být velmi opatrní. Důležitý je přitom nejen správný výběr opalovacího prostředku, ale i to, zda si ho na pokožku nanášíme včas a v pravidelných intervalech. Domácího prostředí jsme si během jara užili víc než dost, letní pobyt na sluníčku si proto určitě zasloužíme. Zda bude pro naši pleť bezpečný, záleží už jen na nás.