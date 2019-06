Saláty ano, maso a alkohol ne. Co jíst v tropickém počasí a čemu se vyhnout?

Tropická vedra, která v současnosti obtěžují celou Evropu, ovlivňují nejen, jak se cítíme, ale také to, jak naše tělo tráví. V horkých dnech je proto lepší vyhnout se těžko stravitelným potravinám, masu, chlebíčkům či tučným a mastným jídlům. Nahraďte je ořechy, ovocem a zeleninou či kuskusem.

Pokud je venku nesnesitelné horko, je nejlepší konzumovat především ovoce, které tělo přirozeně ochladí. Pokud vám ale k večeři nestačí ani ovoce, ani zelenina, dopřejte si k ní třeba kuskus či quinou.

„Když si dáme směs kvalitní zeleniny, do ní kus sýra, tofu či vajíčko natvrdo, posypeme oříšky nebo semínky, dostaneme úžasný výživný pokrm. Pokud se teplého jídla nechceme vzdát, jsou vhodné například lehké zeleninové polévky. Nyní dozrávají cukety - je ideální zpěnit kostičky cukety na cibulce, zalít vývarem a poté rozmixovat. Polévku ani nemusíme zahušťovat jíškou, stačí hustá zeleninová směs, kterou lze doplnit třeba sýrem,“ vysvětluje výživová poradkyně Barbora Hernychová.



TABOULEH (Roman Paulus) 200 g hladkolisté petržele



30 g rajčat



1 jarní cibulka



50 g vařeného bulguru



30 g červené cibule



30 g salátové okurky



panenský olivový olej



skořice



pepř



sůl



citronová šťáva

máta (nemusí být) Hladkolistou petržel a jarní cibulku nakrájíme na tenké nudličky. Přidáme rajčata nakrájená na kostičky, červenou cibuli nasekanou najemno a vařený bulgur. Ochutíme olivovým olejem, solí, pepřem, citronovou šťávou, skořicí, můžeme přidat i nasekanou mátu. Lehce promícháme. Tabouleh podáváme k masu, rybám, ale i jako samostatné jídlo, například s pečenou paprikou: Papriku pečeme na grilu, popř. nad plynovým hořákem nebo na litinové plotýnce, dokud se na ní nedělají puchýře. Sundáme a necháme krátce vychladnout (pokud papriku pečeme v troubě nebo nad hořákem, zabalíme ji na chvíli do fólie či alobalu a necháme zapařit, slupka pak půjde snáz dolů). Oloupeme, zbavíme semínek a podáváme.

„Když sníme něco obtížně stravitelného, trávicí trakt stáhne tekutiny k sobě. Tím pádem klesá krevní tlak a pocení má na celkový zdravotní stav horší efekt,“ popisuje lékařka Kateřina Cajthamlová.

Mezi takový typ potravin patří například maso a bílkoviny obecně. V horkých dnech by se tak měly konzumovat ideálně jen ve formě polévek a vývarů.



Saláty na všechny způsoby

Jednou z nejlepších variant v teplých letních dnech je salát. Můžete si ho dopřát v jakékoli kombinaci, organismu vždy prospěje, když ho trávení nezaměstná na dobu delší než je nutné.

Ovoce je vhodné především proto, že obsahuje hodně vody, ale také vitamíny, které jsou pro zatížený organismus potřebné. Zeleninové saláty či grilovaná zelenina jsou dalším jednoduchým pokrmem, který navíc můžete kombinovat s rybou či pečivem.



„Nejzásadnější je dodržovat pitný režim. I potraviny, které konzumujeme, by měly být lehčí a ochlazující. Doporučuji určitě ovoce a zeleninu, ideálně sezónní druhy. Nemusíme jíst za každou cenu pomeranče, nejlepší je nasbírat druhy, které rostou kolem nás. Obecných rad je spousta, primárně bych se ale řídila vlastním pocitem. Selský rozum nám řekne nejlépe, co si dát a co si nedat,“ radí díle výživová poradkyně.