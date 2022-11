Sója sesazená z trůnu. „Zázračná“ luštěnina má svá pro i proti: snižuje cholesterol, ale také počet spermií

Sója a výrobky z ní bývaly považovány za vzor potraviny, kterou by měl každý, kdo hledí na své zdraví, zařazovat do jídelníčku co nejčastěji. V poslední době ovšem její obliba klesá a objevují se i hlasy, jež před její konzumací varují. Jak to s ní tedy je?

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč