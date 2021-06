Většinu motivuje ochota pomoci druhým. Je dárců krve dostatek, či nikoli?

Ačkoliv Společnost pro transfuzní lékařství tvrdí, že dárců krve máme dostatek, primářka transfuzního oddělení VFN v Praze MUDr. Daniela Dušková i Ing. Lukáš Darebníček, vedoucí výroby transfuzních přípravků, to vidí jinak. Podle nich jich chybí 60 000.

Lidovky.cz: Registr dárců v ČR tvoří převážně „staří dobří“ jedinci, nebo se poslední léta obměnil?

Dušková: K obměně stávající generace za nově příchozí dochází, ale pozvolna, plynule. Žel, noví dárci nepřicházejí v takovém počtu, aby plně nahradili ty, kteří darovat krev již nemohou.

Lidovky.cz: Na počet obyvatel máme dárců krve a krevní plazmy dost?

Dušková: Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP doporučuje, aby počet aktivních dárců v České republice dosáhl alespoň tří procent populace, což je asi 300 tisíc dárců. Momentálně jich chybí asi 50–60 tisíc. Ty počty vycházejí z registrů zařízení transfuzní služby, což znamená, že mohou zahrnovat i neaktivní dárce, kteří již dlouhou dobu krev nedarovali a z různých důvodů nereagují na pozvání k odběru. Domnívám se, že počet chybějících dárců je reálně vyšší. (Viz ovšem také statitistiky a názor předsedy zmíněné společnosti v článku Noví dárci jsou vždy vítáni na str. 12 – pozn. red.)

Lidovky.cz: Soudě dle apelů transfuzních stanic dobrovolníků ubývá. Jde o trend trvalý, či sezonní?

Darebníček:Každoročně pozorujeme sezonní nedostatek transfuzních přípravků, zvláště v období letních prázdnin a dovolených. V posledních dvou letech i v důsledku koronavirové pandemie.

Lidovky.cz: Mění se proto požadavky odběrových míst? Jsou „mírnější“ vůči zdraví dárce, věku, kvalitě krve, plazmy…

Darebníček: Základní kritéria pro darování krve a krevních složek se nemění: darovat krev a krevní složky může zdravý člověk ve věku 18 až 65 let, který v den darování krve netrpí akutním infekčním onemocněním a nemá akutní alergické projevy. K těm kritériím se podle aktuální epidemické situace mohou přidat odklad darování po cestování, onemocnění covid-19 a podobně.

Lidovky.cz: Populace stárne, „odcházejí“ tak lidé zvyklí pomáhat?

Dušková: Jsme rádi, že jsou mezi námi mladí lidé, kteří v té aktivitě následují rodiče, kamarády, kolegy – dárce krve. Dárcovství přechází z generace na generaci: „Příklady táhnou.“

Lidovky.cz: V minulosti chodili často dávat krev vojáci. Je to tak i dnes?

Darebníček: V minulosti bylo běžné, že muži na povinné základní vojenské službě krev dávat museli, aby dostali třeba „opušťák“! Naštěstí se doba změnila, darování krve je obecně prospěšným dobrovolným činem a v mnoha podnicích se stává součástí celkové firemní kultury. Armáda, hasiči, policie mají primárně jiné úkoly než sloužit jako rezerva dárců krve.

Lidovky.cz: Zajímají se o dárcovství krve také mladí lidé?

Dušková: Ano, protože chtějí pomáhat, což je skvělé. Ale vzhledem k nízké obecné povědomosti o možnostech darovat krev je zájem menší, než by být mohl. Na druhou stranu mě mile překvapili mladí jedinci, kteří se rozhodli pomoci propagovat dárcovství na sociálních sítích, třeba youtuber Peca.

Lidovky.cz: V první vlně covidu-19 byla ochota pomáhat velká…

Dušková: První vlna se na počtech dárců a prvodárců žádným zvýšením neprojevila, ani s ohledem na věkovou strukturu. Celkový počet dárců a odběrů byl naopak významně nižší! Přesto se s pomocí pravidelných dárců – za to jim díky – podařilo zajistit pro naše pacienty požadovanou substituci transfuzními přípravky.

Lidovky.cz: Změnila tato éra něco na přístupu veřejnosti, kolegů i MZ ČR k dárcovství obecně?

Darebníček: V tom ohledu můžeme posuzovat jen naše pravidelné dobrovolné dárce, jejich přístup se během pandemie nezměnil.

Lidovky.cz: Co je dnes motivací stát se dárcem krve?

Dušková: Na to se ptejte dárců, my si pouze domýšlíme. Věříme, že většinu motivuje vnitřní hodnota činu darování krve a ochota pomoci druhým.

Lidovky.cz: Je mezi nimi víc žen, nebo mužů?

Darebníček: Obecně – celosvětově – tvoří většinu dárců muži, ze dvou třetin. Důvodem je přirozený biologický rozdíl mezi mužem a ženou a jejich tělesné dispozice (celkové množství krve, hemoglobinu a tělesná hmotnost).