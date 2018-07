Začala show legendární kapely Rolling Stones, pořadatelé očekávají 50 000 lidí

PRAHA Davy lidí s obrázky vyplazených jazyků na tričkách se už několik hodin scházejí v areálu letiště v pražských Letňanech, kde se v těchto chvílích rozjíždí předprogram před vystoupením legendární rockové skupiny Rolling Stones. Pořadatelé koncertu očekávají nejméně 50 000 diváků. Rolling Stones se po patnácti letech vrací do Prahy, kde od roku 1990 vystupují popáté. Naposledy v Česku zahráli v roce 2007 v Brně.

Řízná hudba švýcarské hardrockové kapely Gotthard otevřela středeční hudební show na letišti v Letňanech, která od 20:30 vyvrcholí koncertem Rolling Stones. Ještě předtím se jako druhá předkapela představí Pražský výběr.



Na středeční koncert, který je součástí turné No Filter Tour, přijeli do Letňan kromě těch českých i fanoušci z různých koutů Evropy. „Tohle je můj 28. koncert Rolling Stones,“ řekl postarší divák z Nizozemska, který byl v areálu letňanského letiště mezi prvními. Na pražský koncert se vypravil se svým synem, přičemž letos už skupinu kolem zpěváka Micka Jaggera uvidí počtvrté.



Zhruba od čtvrté hodiny odpoledne už ke vstupu do dějiště koncertu od konečné metra C proudily lidé prakticky bez ustání. Fronty se však u bezpečnostních kontrol tvořily jen minimálně.

Koncert britských rockových legend přitáhl do Prahy i fanoušky ze zámoří. „Byl jsem na koncertě v roce 2006, když přijeli (Rolling Stones) do Argentiny, a pak ještě v roce 2016, teď jdu potřetí,“ řekl šestadvacetiletý návštěvník z Buenos Aires oblečený v dresu fotbalové hvězdy Lionela Messiho. Do Prahy přijel z Ruska, kam jel na fotbalový šampionát, a v davu příchozích nebyl jediným zástupcem své země.

Fanoušci napříč generacemi

Dvojice Italů zase uvedla, že doma v regionu Apulie zavřeli svoji restauraci jenom kvůli tomu, aby si mohli naživo vyslechnout své oblíbené hity. Publikum v Letňanech zároveň není pestré jen národnostně, ale i věkem diváků, a zastoupení v něm mají takřka všechny věkové kategorie.

První ze dvou předkapel by měla začít hrát kolem 18:00, hlavní hvězdy večera kolem 20:30. Lidé, kteří na koncert směřují, by podle policie měli k příjezdu do Letňan využít zejména městskou hromadnou dopravu, protože kapacita parkovacích míst pro osobní auta je v lokalitě omezena. Provoz metra bude ve středu mimořádně o hodinu prodloužen. Několik ulic v okolí letňanského letiště je od rána uzavřených a vjíždět do nich mohou pouze vozy integrovaného záchranného systému, městské hromadné dopravy a lidé, kteří v oblasti bydlí. Na bezpečnost celé akce dohlíží několik stovek policistů.