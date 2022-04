Nebojte se zeptat, na co máte nárok. Nový seriál přináší informace o tom, co je potřeba zařídit před odchodem do penze

Lenka (63 let):

K té samé kadeřnici chodím už asi patnáct let, teď ale možná přišel čas na změnu. Když jsem od ní minulý týden odjížděla, stoupl si v tramvaji kousek ode mě mladík a povídá: „Paní, nechcete si sednout?“ Usmíval se a myslel to dobře, ale mě tím úplně vykolejil. Copak s tím novým účesem vypadám jako stará bába? Řekla jsem, že děkuji, že jedu jenom kousek, a v duchu odpočítávala vteřiny, než konečně budu vystupovat. Pořád na to musím myslet. Možná mi tím život chce naznačit, že do důchodu už opravdu není daleko...

Na to, co bude, až půjdete do důchodu, je dobré myslet už pár let předem. S předstihem se lépe připravíte na dobu, kdy vás pravděpodobně čeká nižší příjem, ze kterého je těžší něco ušetřit, případně splácet půjčky.

Na jednu stranu budete mít sice nárok na různé seniorské slevy, zároveň by vás mohly překvapit například vyšší náklady na energie – mimo jiné i proto, že budete nejspíš trávit víc času doma než v aktivním věku. Pokud máte do důchodu pár let čas, popřemýšlejte, jestli by nebylo dobré si ještě něco našetřit.