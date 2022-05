I dluhy mají řešení. Jak vypadá únik z pasti a jaké výhody mají senioři?

Arnold (66):

Začalo to nevinně: neměl dost peněz na dárek pro svou družku, požádal si tedy o půjčku. Tisíce korun přišly na účet neuvěřitelně rychle. A tak si pan Arnold u jednoho z nebankovních subjektů půjčil zase, dnes už ani neví na co. Půjčoval si dál, myslel, že to uhlídá. Neuhlídal. Naopak začal dělat to nejhorší, co mohl: půjčoval si už jen na „vytloukání klínu klínem“ – tedy na splácení předchozích úvěrů. Zkraťme to: poté, co jeho závazky zlověstně převýšily měsíční příjmy, si u něj začali podávat dveře exekutoři. Snažil se splácet i jim, ale dluhy dál bobtnaly. Skončím na ulici, smiřoval se zoufale pan Arnold. Kamarád mu však poradil: obrať se na advokáta a sepište insolvenční návrh. To byl ale jen začátek drsné cesty k oddlužení...

CO VÁS ČEKÁ V SERIÁLU PENÍZE V DŮCHODU Příprava na důchod (29.4.) Spoříme v důchodu (30. 4.) Účet na internetu a v mobilu + půjčky v penzi (2. 5.) Šmejdi na internetu + obrana před podvodnými telefonáty (3. 5.) Jak se zorientovat v systému sociální pomoci (4. 5.) Práce v penzi + Diskriminace seniorů na pracovním trhu (5. 5.) Dluhová past v penzi ( 6. 5.) Insolvence a oddlužení v seniorském věku (7. 5.) Opatrovnictví – kdo se stará o nemocného seniora (9. 5.) Osobní údaje ve zdravotnictví – kdo smí znát seniorův stav (10. 5) Dědictví, kdo má na co nárok po seniorovi (11. 5.) Závěť a darování (12. 5)

Oddlužení je jakýmsi „světélkem na konci tunelu“ pro ty, kdo se ocitnou v dluhové pasti, a ještě se na ně vrší jedna exekuce za druhou. Dlužník v insolvenci má totiž za jistých podmínek naději začít zbrusu nový život bez (až na výjimky) všech dluhů – tedy dluhů, které splatí, a těch, které mu budou nakonec prominuty.