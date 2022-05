Starší ženy hledají práci nejhůř. Přinášíme 7 rad, jak a kde najít zaměstnání i v pozdějším věku

Jana (58 let):

V 56 letech zůstala paní Jana na péči o maminku sama. Její starší sestra bydlí téměř 200 km daleko a sama má zdravotní problémy. Jana je rozvedená a její jediná dcera žije již několik let v zahraničí. Janu práce bavila a dobře vycházela i se svými kolegy. Péči o maminku ale se svou časově náročnou prací skloubit nedokázala. Zároveň si nedokázala představit, že by se o maminku nepostarala. S těžkým srdcem tak dala výpověď a stala se „pečovatelkou na plný úvazek“. O dva roky později, poté, co maminka zemřela, je Jana vyčerpaná a v depresi. Celodenní péče i nedostatek spánku si vybraly svou daň – a zároveň si ve svých 58 letech po mnoha odmítnutích připadá nezaměstnatelná. V prázdném bytě se tak přebytek volného času, o kterém si poslední roky mohla jen nechat zdát, mění na noční můru… Toto je jeden z typických případů „pasti“, ve které se mnoho starších lidí ocitne.

Diskriminace na trhu práce je definována jako situace, kdy je s pracovníky nebo skupinami pracovníků zacházeno odlišně, pokud jde o nábor, plat, výhody a povýšení, a to z důvodu jejich neekonomických charakteristik – včetně pohlaví, rasy, náboženství a věku. To znamená, že ačkoli pracovníci mohou být stejně produktivní, nezachází se s nimi stejně.