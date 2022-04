Úspory do kredence nepatří. Kdy můžete odejít do předčasného důchodu a o kolik přijdete peněz?

CO VÁS ČEKÁ V SERIÁLU PENÍZE V DŮCHODU Příprava na důchod Spoříme v důchodu (30. 4.)

Účet na internetu a v mobilu + půjčky v penzi (2. 5.)

Šmejdi na internetu + obrana před podvodnými telefonáty (3. 5.)

Jak se zorientovat v systému sociální pomoci (4. 5.)

Práce v penzi + Diskriminace seniorů na pracovním trhu (5. 5.)

Dluhová past v penzi ( 6. 5.)

Insolvence a oddlužení v seniorském věku (7. 5.)

Opatrovnictví – kdo se stará o nemocného seniora (9. 5.)

Osobní údaje ve zdravotnictví – kdo smí znát seniorův stav (10. 5)

Dědictví, kdo má na co nárok po seniorovi (11. 5.)

Závěť a darování (12. 5)

Marie (68 let):

To jsem se zase jednou rozčílila! Dívali jsme se večer na zprávy a dávali reportáž o skoro devadesátileté paní, kterou okradli o desítky tisíc. Přímo u ní doma. Drzouni! Zazvonili a představili se jako řemeslníci. A když je pustila dál, povalili ji na zem a odnesli si všechny úspory, co měla v šuplíku. Bylo mi jí strašně líto, ale manžel si ještě přisadil: „Ta je ale hloupá, mít tolik peněz jen tak v kredenci!“ Tím mě namíchnul ještě víc a hned jsem na něj vystartovala. Copak si ta paní zaslouží posměch, když se jí stalo takové neštěstí? Manžel uznal, že přestřelil, zároveň si ale dál trval na svém: „Dneska už si přece nemusíš cpát úspory do slamníku. Je to nebezpečné a ještě na tom proděláš.“ V tom měl zase pravdu on.

Podle průzkumů si pravidelně spoří skoro polovina českých seniorů. Peníze, které každý měsíc ušetříte z výplaty nebo důchodu, ale rozhodně není dobré schovávat doma v hotovosti. Riskujete, že vám je ukradnou jako té paní v televizní reportáži. Nebo se obálka s penězi prostě ztratí, někdo ji během úklidu omylem hodí do sběru...

Úspory patří na účet v bance, kde jsou v bezpečí. Ještě lépe pak na spořicí účet, který máte ve většině bank k běžnému účtu zdarma.