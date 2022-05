Pohodlné i nutné, účty zaplatíte i z chalupy. Jak naučit seniory ovládat mobilní bankovní aplikaci?

Anna (74):

„To se nikdy nenaučím!,“ zoufala si paní Anna, když jí vnuk ukázal, jak se dostat k bankovnímu účtu přes internet. Dnes je to samý smartphone, samé mobilní aplikace, technologické novinky se na nás valí horem dolem, kdo se v tom má vyznat? Jenže spousta každodenních záležitostí se přesouvá právě do kyberprostoru, kde nakupujeme, platíme, komunikujeme. Navíc koronakrize ukázala, že bez ovládání moderních technologií se neobejde ani ten, koho technologický rozmach zastihl až v penzi. Což o to, vnuk ovládá počítač i mobil bravurně, ale není vždy po ruce a babička ho nechce stále obtěžovat. Na počítačovém kurzu pro seniory, kam se Anna přihlásila, nakonec zjistila, že spoustu věcí se naučit přece jen dá.

CO VÁS ČEKÁ V SERIÁLU PENÍZE V DŮCHODU Příprava na důchod (29.4.) Spoříme v důchodu (30. 4.) Účet na internetu a v mobilu + půjčky v penzi (2. 5.) Šmejdi na internetu + obrana před podvodnými telefonáty (3. 5.) Jak se zorientovat v systému sociální pomoci (4. 5.) Práce v penzi + Diskriminace seniorů na pracovním trhu (5. 5.) Dluhová past v penzi ( 6. 5.) Insolvence a oddlužení v seniorském věku (7. 5.) Opatrovnictví – kdo se stará o nemocného seniora (9. 5.) Osobní údaje ve zdravotnictví – kdo smí znát seniorův stav (10. 5) Dědictví, kdo má na co nárok po seniorovi (11. 5.) Závěť a darování (12. 5)

Ovládat svůj účet přes internet je dnes stejně běžné jako platit kartou nebo nosit v kapse mobil. A platí to i pro seniory – internet pravidelně používá 39 % lidí nad 65 let a pro spoustu z nich banka v počítači dávno není strašákem tak jako pro paní Annu.