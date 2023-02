Hrozí nám nový „únor 1948"? Měli bychom dávat pozor na jeden varovný signál

A současně jsem panu prezidentu navrhl seznam osob, kterými má býti vláda doplněna a rekonstruována. Mohu vám sdělit, že pan prezident všechny mé návrhy, přesně tak, jak byly podány, přijal,“pronesl komunistický vůdce Klement Gottwald před zaplněným Václavským náměstím 25. února 1948.

Rok co rok se tato slova vracejí do veřejného prostoru. Dřív se tak dělo v oslavném duchu, k připomenutí údajného vítězství pracujícího lidu. Po roce 1989 se Gottwaldův projev stal mementem našich dějin – symbolem okamžiku, kdy se komunistům fakticky podařilo plně převzít moc ve státě. Asi málokdo ze soudných lidí si tehdy představil, že komunistická diktatura u nás bude trvat víc než čtyřicet let.