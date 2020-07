Slavia musí v cestě za vysněnou Ligou mistrů udržet základní osu mužstva, svého střelce už našla

Praha Fotbalisté Slavie v posledním kole nadstavby remizovali se Spartou 0:0 a převzali mistrovský pohár. V nastavení mohl Frydrych prolomit střeleckou nemohoucnost slávistů v derby proti Spartě, ale ani on zblízka neuspěl. Domácí měli velkou převahu, řadu šancí, dvě z nich dokonce zastavilo břevno, ale vše bez gólového efektu.

I kvůli remíze 0:0 obhájci titulu z Edenu bezprostředně po skončení posledního utkání nadstavby nekřepčili tolik jako fanoušci na tribunách či fanzóně za zdmi stadionu. Navíc mistrovskou jistotu stvrdily už tři zápasy předtím s Plzní. Přebírání poháru si však už slávisté užili naplno a po několika dnech oslav a oddechu začnou spřádat strategii pro příští sezonu.



Udržet osu týmu

V cestě za další obhajobou a účastí v základní skupině Ligy mistrů čeká slávistické vedení nemalý úkol. Je třeba udržet základní osu mužstva, která se během jarní části za pochodu zformovala z nové generace perspektivních mladíků. „Doufám, že v tom budeme pokračovat v další sezoně. Podle kádru se uvidí, jaké budou cíle. Ale určitě ty nejvyšší. Bude to hodně záviset na tom, aby nám nikdo neodešel,“ potvrdil včera trenér Jindřich Trpišovský.

Jako klíčový faktor vypadá setrvání Nicolaeho Stancia, jenž se po koronavirové pauze rozehrál k výtečným výkonům. Jedenáct asistencí dělá z rumunského středopolaře suverénně nejlepšího nahrávače v české lize. K nim a nečekaným předfinálním přihrávkám navíc Stanciu přidal i poctivé bránění založené na neustálém pohybu nahoru dolů. „Hodně nám pomohl v play off o Ligu mistrů a po koronaviru hraje ještě líp. Řešili jsme, jestli to bude správný nákup. Ale prosadil jsem si ho a jsem rád, že je tady,“ hodnotil stomilionový nákup Trpišovský v rozhovoru pro MF DNES.

Důležité bude i setrvání brankáře Ondřeje Koláře, jenž s 23 čistými konty překonal rekord Petra Čecha v počtu vychytaných nul v jedné ligové sezoně. „Po první sezoně na vrcholu musí zvážit, jestli půjde do rizika. Když to dobře dopadne a nikdo neodejde, věřím, že nebude mít moc důvodů odcházet,“ doufá v udržení opory trenér sešívaných.



Již v minulých měsících, například v posouvání odchodu klíčového záložníka Tomáše Součka, však Pražané ukázali, že jsou ve vyjednáváních o setrvání silní, což by měli potvrdit i nyní.

Spolupráce s Libercem

Když Trpišovský před třemi roky přišel z Liberce do Slavie se svým realizačním týmem, doplněným o nového sportovního ředitele Jana Nezmara, možná sám netušil, že na trase Eden – severní Čechy vznikne až tak pevné pouto, z něhož bude do budoucna výrazně těžit. Jen namátkou. Od příchodu čtyřiatřicetiletého trenéra do Edenu zamířili stejným směrem ze Slovanu Kolář, Kúdela, Coufal, Ševčík, Dorley či z hostování stažený Musa, který se pod Ještědem vyhrál ke stabilním výkonům. Suma sumárum si Trpišovský odsud přivedl více než polovinu své aktuální základní sestavy.

Právě chorvatský útočník Petar Musa mu navíc vyřešil hlavní problém – absenci produktivního útočníka, který bude ostatním mužstvům nahánět strach.

Příbram - Slavia: Petar Musa slaví gól.

V nastoleném trendu, tedy pozorným sledováním vybírat místo etablovaných hvězd často neokoukané mladíky s vhodným charakterem a dobrými fyzickými předpoklady, by měl Trpišovský pokračovat i nadále. Podle informací instagramového účtu Slaviabackstage, který nepřímo spravuje i klubový šéf Jaroslav Tvrdík, mohou pokračovat i příchody z Liberce. V hledáčku má obhájce titulu odchovance Jana Kuchtu, obránce Ondřeje Karafiáta, kterému končí smlouva a do Edenu může přijít zadarmo, krajního záložníka Tomáše Malinského či útočníka Martina Graiciara, jenž se kvůli řadě zranění neprosadil na hostování ve Spartě, kam ho poslala Fiorentina.



Liga by se měla vyrovnat

Realizování příchodu vytipovaných posil má vést k zajištění dostatečně kvalitního širšího kádru, který budou sešívaní v příštím ročníku potřebovat. Opět je totiž čeká náročný boj na více frontách.

Závěr domácí ligy napověděl, že příští sezona by měla být vyrovnanější. Plzeň potvrdila, že angažováním nového kouče Adriána Guľy udělala dobrý krok: předvádí pohledný fotbal, který přináší spolehlivé výsledky. Mezi adepty na titul se chce vrátit také Sparta, jež je pod Václavem Kotalem jako znovuzrozená.

A pak je tu evropská scéna, u níž není zatím jasné, kdy do ní Slavia vstoupí. Pokud si vítěz letošní Ligy mistrů zajistí ve své soutěži přímou kvalifikaci, což je velmi pravděpodobné, posunou se Pražané rovnou do poslední fáze kvalifikace a to by s sebou přineslo jistotu minimálně základní skupiny Evropské ligy. O Lize mistrů Trpišovský zatím hovoří jako o snu, zároveň ale říká: „Věřím, že budeme znovu silní.“