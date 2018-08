Šumivá vína už nejsou jen pro slavnostní okamžiky, prosazují se i jako letní pití

Šumivá vína se stále více prosazují i jako příjemné letní pití. Jejich ovocná chuť se hodí k dlouhému popíjení a lehkým letním jídlům.

Francouzské perlení

Králem perlivých vín je šampaňské – šumivé víno vyráběné výhradně z vybraných odrůd z francouzské oblasti Champagne, kde se musí réva pěstovat i zpracovávat. Na etiketě smí být toto slovo uvedeno, i když se víno lahvuje ve vzdálenosti do 100 mil odtud. Šampaňské se vyrábí dvojitým kvašením v láhvi, což ovlivňuje perlení a chuťový profil vína. Obvykle se víno míchá z různých odrůd – cuvée nejčastěji obsahuje Pinot Noir, Pinot Meunier a Chardonnay. V úvahu připadá i Pinot Blanc, Pinot Gris, Petit Meslier a Arbane.

Jednodruhová šampaňská bývají spíše výjimkou při obzvlášť povedené sklizni. Tak vznikají i ročníková šampaňská. Kromě historického zvyku a marketingu výjimečnost šampaňského potvrzuje poloha vinic – jílovité minerální půdy a mírné klima umožňují hroznům dostatečně vyzrát a proměnit se v nápoj hluboké chuti a vůně s tóny květin a ovoce. Šumivé víno mimo apelace champagne se nazývá crémant. „Šampaňské je nejlepší vždy samotné. V létě však dávám přednost proseccu,“ říká barman restaurace Bellevue Jan Špringl.



Italské prosecco

Italové nedají dopustit na prosecco – šumivé víno ze severu Itálie z odrůdy Glera. Až 15 % cuvée mohou tvořit jiné odrůdy bílého vína z této oblasti. Původně se totiž odrůda pro výrobu tohoto vína nazývala Prosecco, od roku 2009 název označuje oblast vinic v regionech Veneto a Friuli Venezia Giulia.

Nejcennější z nich mají certifikaci DOCG Prosecco Superiore a zpravidla pocházejí ze svahů v oblasti Conegliano Valdobbiadene. Prosecco mívá větší bublinky než šampaňské, méně komplikovanou a ovocnější chuť s tóny citrusů a květin.

„Pití Prosecca je opravdu hitem posledních několika let. Přišel z Itálie a je to velmi populární v celé Evropě. Myslím, že k tomu přispěl i Aperol, jehož pití je u nás, hlavně v létě, hodně rozšířené. Jednou z ingrediencí Aperolu je právě Prosecco. Pokud si chcete dát opravdu kvalitní Prosecco, myslete na to, že musí být vyrobeno z odrůdy Glera,“ říká Tomáš Pelikán, majitel eshopu dejsivino.cz.



„Nejraději mám šampaňské samotné, nebo k dobrému jídlu. Doma si do sklenky můžete přidat domácí jahodu ze zahrádky, ale v restauracích je tento trend už passé,“ říká Pavel Novotný, barman z restaurace Mlýnec.



Český sekt

Vlajkovou lodí tuzemských sektů je Bohemia sekt, jejíž sekty sbírají ocenění na světových soutěžích. Mezi menší produkce patří například Louis Girardot nebo Château Radyně, který se vyrábí tradiční metodou kvašením v lahvi z tuzemských bílých hroznů. Díky nízkému obsahu zbytkového cukru vynikne jemné perlení.