‚Dohoda je mrtvá jako pták Dodo.‘ Britské deníky hovoří o ponížení a historické porážce Mayové

PRAHA/LONDÝN Různé variace na téma totálního ponížení a drtivé porážky. Tak vypadají titulní strany britských deníků, které informují o výsledku úterního hlasování v britské dolní komoře. Poukazují také na fakt, že ji potopila vlastní strana, na které bude stát i středeční hlasování o nedůvěře jejího kabinetu.

Ani chvíli nenechají čtenáře středeční titulní strany britských deníků na pochybách, kdo vyšel z úterního hlasování o brexitové dohodě v britském parlamentu jako největší poražený. Na téměř všech titulních stranách se objevuje britská premiérka Theresa Mayová spolu s titulky o historické porážce a totálním ponížení.

Titulní strana Financial Times hovořící o rozdrcení dohody premiérky Mayové dolní komorou.

Zprávu o historické porážce hlásá hlavní titulek deníku The Guardian, který ji zároveň dává do spojitosti s vnitřním rozkolem v konzervativní straně. „Brexitová dohoda Mayové rozdrcena Dolní komorou,“ píší například Financial Times.



Možná nejkreativnější titulní stranu středečních deníků předvedl bulvární deník The Sun.

Jako už nyní klasickou a legendární označili komentátoři Guardianu titulní stranu bulvárního deníku The Sun. Na něm je hlava Theresy Mayové na těle vyhynulého ptáka Dodo. Velký jednoslovný titulek „Brextinct“ odkazuje na spojení slov brexit a anglického výrazu pro vyhynutí. Bulvární deník tím chtěl zřejmě naznačit, že mrtvá není jen dohoda dojednaná premiérkou, kterou glosuje nápis „Dohoda Mayové mrtvá jako pták Dodo“, ale zřejmě i její politická kariéra.

Nejhorší porážka vůbec, hlásá titulek deníku Metro.

O nejhorší porážce v historii a naprostém ponížení hovoří titulní strany deníku Metro i deníku The Daily Telegraph. „Měřítko porážky předčilo i nejtemnější vládní předpovědi a zanechalo proces brexitu ve stavu paralýzy,“ píše druhý zmíněný deník. Navíc ještě pod úvodní článek připojuje komentář s titulkem: „Dostat tolik lidí proti sobě chce speciální druh dovednosti.“

Podle deníku „i“ rozpoutá výsledek další vlnu bojů uvnitř britského kabinetu, kde budou ministři tlačit Mayovou k radikálnímu řešení. Zdůrazňuje také, že se tím výrazně přiblížila možnost předčasných voleb.



Deník The Times otevírá fotkou slavících příznivců nového referenda o brexitu. Píše, že Theresa Mayová je pod „stupňujícím se tlakem“, aby odchod Británie z EU odložila.

„Žádná dohoda...žádná naděje...žádné tušení...žádná důvěra,“ glosuje titulek deníku Daily Mirror situaci premiérky před středečním hlasování.

Daily Mirror podotýká, že opoziční předák a předseda Labouristické strany Jeremy Corbyn už odstartoval svůj pokus dostat se do čela britské vlády, když v úterý oznámil, že vyvolá hlasování o nedůvěře. „Žádná dohoda...žádná naděje...žádné tušení...žádná důvěra,“ glosuje titulek deníku situaci premiérky před středečním hlasováním.