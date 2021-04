Hamáček upustil od jednání o Sputniku V pod tlakem USA, uvedla ruská agentura

MOSKVA Vicepremiér Jan Hamáček upustil od své plánované návštěvy v Moskvě, kde se chystal projednávat nákup ruské vakcíny proti covidu-19 Sputnik V, pod nátlakem USA, napsala ruská tisková agentura TASS s odvoláním na předsedu dolní komory ruského parlamentu Vjačeslava Volodina.

Hamáček v neděli na twitteru informoval, že jeho cesta měla odvést pozornost od chystaného vyhoštění ruských diplomatů z České republiky, a Deníku N sdělil, že bylo dopředu jasné, že do Moskvy nakonec nepoletí.



Cílem cesty Hamáčka do Moskvy měla být jednání s představiteli ruského ministerstva průmyslu a obchodu „o dodávkách vakcíny Sputnik V do Česka“, sdělil podle TASS Volodin. Přímou citaci, v níž by Volodin mluvil o nátlaku USA vyvíjeném na Česko, aby od nákupu upustilo, však agentura TASS neuvedla.



Volodin v reakci na vyhoštění ruských diplomatů z ČR a obvinění ruských rozvědek z organizace výbuchů v muničním areálu ve Vrběticích podle TASS sdělil, že za všemi těmito událostmi je „možné vidět tlak ze strany USA“. „Cílem těchto kroků je zpřetrhat dialog Ruska s evropskými zeměmi pod vymyšlenými záminkami a historkami starými mnoho let,“ řekl Volodin.

Hamáček cestu, jejímž účelem mělo být jednání o dodávkách ruské vakcíny proti koronaviru Sputnik V do ČR, ohlásil ve středu. Odlétat do Moskvy měl v pondělí, v pátek cestu kritizovanou premiérem Andrejem Babišem (ANO) i opozicí zrušil. V sobotu ráno uvedl, že do Moskvy nepoletí kvůli tomu, že je nutná jeho účast na pondělním jednání vlády. Večer pak spolu s premiérem oznámil vyhoštění pracovníků ruské ambasády.

V neděli pak napsal, že cesta měla odvést pozornost. „Vzhledem k rozsáhlosti a ojedinělosti celé akce i v rámci celého NATO a EU bylo nutné ji provést diskrétně, přičemž svou roli hrála i moje avizovaná cesta do Moskvy.“ V pondělí pak Hamáček, který je zároveň pověřený ministr zahraničí, uvedl, že debaty o nasazení nejznámější vakcíny proti covidu-19 ruské výroby v Česku nejsou na stole.