Izrael v Perském zálivu může vyvolat válku, varoval šéf námořnictva Íránských revolučních gard

Tangsiri koncem minulého týdne ve svém prohlášení pro libanonskou televizi Al Mayadeen řekl: „Jakákoli přítomnost sionistického režimu v Perském zálivu je nezákonná, a proto může vyvolat válku a konflikt v regionu.“ Svým prohlášením Tangsiri reagoval na zprávu izraelského webu Israel Hayom, podle jehož informací izraelský ministr zahraničí Yisrael Katz při zasedání Výboru pro zahraniční věci a obranu za zavřenými dveřmi oznámil, že Izrael byl zapojen do námořní mise pod vedením USA na ochranu lodí v Hormuzském průlivu. „Izrael je v regionu americkým spojencem číslo jedna,“ uvedl už dříve v rozhovoru pro Lidovky.cz expert na Blízký východ Josef Kraus.



I proto zapojení Izraele do mise není až tak překvapivé, Iráncům se však nelíbí. Stejně jako samotná námořní mise za účelem ochrany lodí v oblasti Hormuzské průlivu. „Írán má zásadní význam v bezpečnosti Hormuzského průlivu (HS). Každá vojenská koalice vedená USA v HS je opakováním okupace Iráku nebo Afghánistánu a eskalací nejistoty v regionu. Pokud Izrael vstoupí do HS, bude pohlcen hněvem regionu a z Tel Avivu bude stoupat dým,“ komentoval situaci na Twitteru speciální asistent předsedy iránského parlamentu pro oblast mezinárodních vztahů Hossein Amir-Abdollahian.

