Johnson čelí nařčení z bagatelizace islamofobie. ‚Strach je jedinou přirozenou reakcí,‘ napsal v roce 2005

Praha Muslimské autority ve Velké Británii nařkly Johnsonovy vládní konzervativce, kteří měli umožnit, že nezacelená rána jménem islamofobie začala „hnisat“, a to uvnitř jejich vlastní strany. Prohlášení přišlo jen den poté, co vrchní britský rabín Ephraim Mirvis obvinil opoziční labouristy a jejich předsedu Jeremyho Corbyna z antisemitismu.

Obvinění konzervativců vzešlo od Muslimské rady Velké Británie (MCB), která sdružuje více než 500 mešit, vzdělávacích center a různorodých charit. Píše se v něm, že Konzervativní strana řeší problém pomocí klamů, znevažování a popírání. Strana prý „přivřela oči“ nad diskriminací, kterou zažívají lidé věřící v Mohameda a islám. Informaci přinesl server Politicshome.com.



Dále autoři dodávají, že mnoha muslimům v zemi je zřejmé, že konzervativci islamofobii tolerují, čímž jí dovolují šířit se uvnitř společnosti, a znemožňují zavedení různých opatření, která by tento typ rasismu vymýtila.

Portál Business Insider prozkoumal minulost premiéra Borise Johnsona, aby zjistil, co je na obviněních pravdy. Výsledek, k němuž server dospěl, je, že sám Johnson v minulosti přispěl k bagatelizaci problému, a dokonce ospravedlňoval islamofobii na území Spojeného království. V roce 2005 totiž na stránkách britského týdeníku The Spectator zveřejnil článek, v němž tvrdil, že je od veřejnosti naprosto normální, že se bojí islámu.

Strach je přesně to, co má Korán vzbuzovat, napsal Johnson

„Islamofobie je jedinou přirozenou reakcí lidí nemuslimského vyznání na četbu Koránu. Strach je přesně to, co má tato kniha vyvolávat,“ napsal Johnson. „Pokud mohu soudit čistě na základě textu - tedy bez ohledu na to, co se káže v mešitách - je to to nejbrutálnější sektářské náboženství ze všech, zejména ve svém krutém přístupu k nevěřícím.“ Dále zpochybňoval loajalitu britských muslimů k zemi nebo naléhal, že si lidé musí uvědomit, že islám opravdu je problém.

„Co se děje v těch mešitách a medresách? Kdy už jim někdo konečně ukáže, jak funguje 18. století, když zaspali ve středověku,“ táže se dále Johnson v evidentně vyzývavém stylu. Zakončení článku z roku 2005 míří paradoxně k těm, kteří nyní kritizují Johnsona.

„Je načase, abychom začali po Muslimské radě Velké Británie a všech kazatelích ve všech mešitách, ať už jde o extremisty či umírněné, vyžadovat, aby začali sami sebe více přizpůsobovat tomu, co považujeme za britské hodnoty. (...) muslimský klér by jako první vstřícné gesto mohl prohlásit, že zde není žádné nekonečné požehnání pro ty, co páchají sebevražedné bombové útoky, a že na nikoho potom nečeká 72 panen, že celá věc je pouze podvod, kterého se dopouštějí na lehce zmanipulovatelných lidech.“

Johnson psal svůj článek v kontextu teroristických bombových útoků, které se staly v Londýně v roce 2005 a které si vyžádaly více jak 50 mrtvých. Minulý rok byl Johnson nahlášen britské Komisi pro rovnocennost a lidská práva poté, co přirovnal muslimské ženy v burkách k bankovním lupičům a poštovním schránkám. A to v narážce na úzký pruh, který jim zůstává nezahalený.

Kontroverze se však v minulosti nevyhnuly ani Muslimské radě ve Velké Británii. Například mezi lety 2001-2007 opakovaně vyjádřila neochotu účastnit se Mezinárodního vzpomínkového dnu připomínající oběti holocaustu kvůli situaci v Palestině, či v doporučeních ohledně školství zmiňovala, že rodiče muslimských dětí by měli mít možnost odhlásit je z aktivit jako je například smíšené plavání, tancování, sexuální výchova, hudba, herectví či figurativní umění. Na návštěvách farem by bylo nevhodné, kdyby byli žáci nuceni krmit nebo se dotýkat prasat.