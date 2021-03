Natočte nás se Sputnikem, vyzývají Češi Maďary. Na ambasádu se prý obracejí desítky zájemců o vakcínu

OČKOVÁNÍ V ČESKU ■ Očkuje se látkami od firem Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca. Zatím jen ty mají zelenou od Evropské komise. Premiér i prezident jednají o nákupu ruského Sputniku V, výjimku k jeho použití by ale musel povolit ministr zdravotnictví.

■ Pokud by Sputnik V dostal výjimku, do 25. března by se ho do země přivezlo na 20 000 dávek, tedy pro 10 000 lidí. V dalších měsících se zvažují statisíce. Cena jedné dávky nepřekročí

deset dolarů (zhruba 216 korun). ■ Česko jedná i o možném nákupu čínského Sinopharmu. ■ Český zákon neumožňuje nákup a podávání vakcín nakoupených mimo centrální nákup Evropské komise. Zvažuje se jejich užití v byznysu.