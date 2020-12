Odříznutá Británie: chaos, kolony a prázdné regály. V lednu může být ještě hůř, varují ekonomové při vidině brexitu

Londýn Evropské státy kvůli zmutovanému covidu odřízly Britské ostrovy. Situace bude mít ekonomické dopady. Má velmoc dostatek potravin a může uzavření země způsobit problémy při distribuci vakcíny? Analytici poukazují, že současná situace je slabým odvarem toho, co může nastat v lednu.

Británie se stala po nedělním zjištění o nekontrolovaném šíření nové mutace viru SARS-CoV-2 izolovanou. Francie uzavřela hraniční přechody, v Kentu uvízlo téměř půl druhého tisíce kamionů, píše britská BBC. Vzniklá situace jen dokládá, jak je ekonomika Spojeného království na Evropě závislá. Lednový odchod z EU bude mít na Brity nedozírné dopady, varují ekonomičtí analytici serveru The Conversation.

Potravinová soběstačnost

Příliš jehněčího a lososů, málo ovoce a zeleniny. Taková je realita britské potravinové produkce, uvádí deník Bloomberg. Británie průměrně vyprodukuje úctyhodnou polovinu své roční spotřeby, loni byla nicméně čtvrtina potravin dovezená ze zemí Evropské unie.

Problémem jsou ovoce a zelenina. Země Spojeného království vypěstují pouze pětinu své spotřeby, 40 % zeleniny a 37 % ovoce dováží ze starého kontinentu. Závislost na dovozu je ještě větší v zimě, tedy mimo ostrovní pěstitelskou sezónu, píší analytici serveru The Conversation.

Skotsko má na druhou stranu přebytek lososů. Zavřením hranic by mohli obchodníci přijít až o šest a půl milionu liber, jelikož o vánočním týdnu je vývoz nejintenzivnější. Za den je do států EU transportováno sto padesát tun čerstvého lososího masa, informuje ekonomický list Bloomberg.

Stejně tak může zbýt velké množství jehněčího masa. Skotsko je podle novin BBC třetím největším producentem jehněčího na světě, třetina se vyváží a 98% z toho putuje do zemí sedmadvacítky.

Předzvěst ledna

Hraniční přechody by se měly podle dohody mezi francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a britským premiérem Borisem Johnsonem ve středu otevřít. Nad Británii se však vznáší strašák brexitu. Evropský parlament dohodu letos schválit nestihne, nezbývá mu totiž čas na její prostudování.

Británie má opustit EU k 31. prosince tohoto roku. Analytici serveru The Conversation píší, že na začátku ledna můžeme očekávat podobné zmatky těm, které pozorujeme nyní. Problémy nastanou, i kdyby strany dohodu uzavřely. Do začátku nového roku totiž Britové nestihnou zprovoznit IT systém, který zajišťuje, aby nákladní vozy měly správné doklady před příjezdem do přístavů. Dojde tak opět k chaosu na hraničních přechodech.

Nejobávanější scénář je odchod bez dohody. Ten je vzhledem k nedostatku času, neúspěchům při hledání kompromisů a komplikacím spojených s výskytem nové mutace koronaviru, poměrně pravděpodobný. Záložní plán se skládá z minidohod.

Británie by při tvrdém brexitu musela podle zákonných stanov aplikovat na evropský dovoz clo, jako to činí u dalších zemí Světové obchodní organizace (WTO), se kterými nemá dohodu o volném trhu. Dále by britští obchodníci měli povinnost platit za vývoz do EU cla, u některých produktů i zvláštní poplatky.

Clo na dovoz ovoce a zeleniny do Británie čítá okolo 10%, produkty by se v průměru zdražily přinejmenším o 3,5%, uvádí The Conversation. Pro skotské farmáře může být odchod Spojeného království z unie podle zpravodajství BBC zničující, jelikož poplatek za dovezené kilo masa do EU ze států mimo sedmadvacítku činí podle nových směrnic na podporu lokálních farmářů 48 % z ceny za kilo.

Supermarkety v pondělí podle deníku The Guardian v důsledku uzavřených hranic oznámily, že jim dochází některé potraviny. Občané si vyrazili dělat zásoby a v obchodech se vyprázdnily regály. Analytici poukazují, že v lednu čeká Brity ještě znatelnější nedostatek zboží, nadto i nevyhnutelné zvýšení cen.

Problém vakcín

Britský ministr dopravy podle amerického zpravodajství Politico v pondělí vyloučil, že by nedělní odříznutí ostrovů mělo jakýkoli dopad na probíhající očkovací program v zemi. Dávek prý mají dostatek. „Vakcína se obvykle nedoručují řidiči či přepravci,“ uvedl šéf resortu Grant Shapps. „Transportuje se v kontejnerech,“ dodal.

Ministr dále mediím sdělil, že se země připravuje i na lednový scénář bez dohody, ani ten by podle něj vakcinační proces ohrozit neměl. Britská média však dlouhodobě upozorňují, že pokud by Londýn s Bruselem neměli vyjasněné obchodníky styky, není jasné, jak by transport léků včetně vakcíny proti covidu-19 probíhal.

V úvahu podle serveru Bloomberg přichází i scénář dalšího odložení odchodu Británie z EU. Takový postup přináší zvláštní obtíže, jelikož by vyjednavači museli uzavřít a schválit novou úmluvu o prodloužení lhůty. Borise Johnson v pondělí prostřednictvím svého mluvčího tuto možnost znovu explicitně vyloučil. Čas se krátí, Británii zbývá devět dní.