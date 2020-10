Trump vyjel nakrátko z nemocnice v opancéřovaném voze, aby zamával svým příznivcům

„Prezident Trump absolvoval krátkou jízdu v koloně motorových vozidel, aby zamával svým příznivcům venku (před nemocnicí), a nyní se vrátil do prezidentského apartmá uvnitř nemocnice Waltera Reeda,“ uvedl Bílý dům v prohlášení.



Trump seděl v zadní části svého opancéřovaného terénního vozu, na obličeji měl roušku a mával svým příznivcům, poznamenala stanice BBC na svém webu. Projížďka podle agentury AFP trvala několik minut.

Ještě před jízdou Trump zveřejnil na twitteru krátké video, ve kterém uvedl, že chystá „malé překvapení některým velkým vlastencům, které máme na ulici“, a poděkoval lékařům.

„Hodně jsem se dozvěděl o covidu. Naučil jsem se to tím, že jsem to sám prožil. Je to škola života,“ uvedl Trump v krátkém videu s tím, že nejde o něco, o čem by se dočetl v knihách a že je to „něco velmi zajímavého“.



Tým prezidentových lékařů v neděli uvedl, že Trump od pátku nemá horečku, je mu lépe a pokud půjde léčba nadále dobře, mohl by být propuštěn z nemocnice už v pondělí.

‼️This is RECKLESS. Trump has #COVID19 and may be shedding the #coronavirus, putting his driver, staff, and @SecretService agents at risk.



It’s behavior like this that landed Trump in the hospital.



All for a PHOTO OP.郎#GOPSuperSpreader #COVIDIOT

