Trump navštíví místa masakrů v Daytonu i v El Pasu. Čekají se protesty

Dayton/El Paso (USA) Americký prezident Donald Trump ve středu navštíví Dayton ve státě Ohio a texaské El Paso, ve kterých při víkendových střelbách přišly o život více než tři desítky lidí. Prezidentovo přijetí v obou městech je podle agentury Reuters nejisté, neboť se čekají demonstrace jeho odpůrců.

Trump podle serveru BBC News sice po střelbě hovořil o rasismu a nenávisti, ale sám čelí kritice, že dlouhodobě vyvolává u některých občanů tyto postoje a nálady, které se nyní snaží odsoudit.



Trump před odletem do Daytonu tvrdě kritizoval opozici a politické aktivisty, kteří ho viní z odpovědnosti za propastné rozdělení Ameriky. Kritici podle něj věc politizují. „Tihle lidé stojí jenom o politický prospěch,“ řekl prezident novinářům a upozornil na údajně levicové smýšlení daytonského vraha Connora Bettse.

Trump řekl, že podporuje kontrolní prověrky kupujících při nákupu střelných zbraní. „Chystám se na to,“ poznamenal. Není ale stoupencem zákazu prodeje útočných zbraní, protože prý v USA chybí politická vůle.

Americký Kongres podle Trumpa dělá pokroky v přípravě nové legislativy, která prodej zbraní reguluje. Prezident dokonce připustil, že „pokud se dostaneme dostatečně daleko“, povolá kongresmany zpět do Washingtonu. Americký parlament má nyní pětitýdenní prázdniny, které poslanci nastoupili minulý týden.

‚Invaze‘ v protihispánském manifestu i Trumpově rétorice

Masakr v El Pasu je vyšetřován jako možný zločin z nenávisti. Pachatel je totiž dáván do souvislosti s anonymním manifestem, který se těsně před střelbou objevil na internetu a v němž se hovoří o „hispánské invazi do Texasu“ a o plánu rozdělit Ameriku na území podle ras. To podle BBC zní jako ozvěna prezidentových vyjádření, Trump totiž často používá výraz „invaze“ k popisu situace na hranicích s Mexikem.

Demokratická zákonodárkyně, která v Kongresu reprezentuje El Paso, uvedla, že se z tohoto důvodu nechce s šéfem Bílého domu setkat. „Odmítám se připojit bez rozhovoru o bolesti, kterou jeho (Trumpova) rasistická a nenávistná slova a činy způsobily naší komunitě a zemi,“ napsala Veronica Escobarová na Twitteru.

Escobarová není jediná, kdo dal najevo, že v El Pasu, kde převládá hispánské obyvatelstvo a kde část obětí masakru tvoří mexičtí občané, čeká Trumpa chladné přijetí. Místní rodák a uchazeč o demokratickou prezidentskou kandidaturu Beto O’Rourke prohlásil, že pro Trumpa „tady není místo“.

Starostka Daytonu: Trump odmítá řešit zneužívání zbraní

Šéf Bílého domu by mohl čelit protestům i při své první zastávce v Daytonu, kde tamní demokratická starostka Nan Whaleyová vyzvala občany, aby se postavili prezidentovi, kterého chce kritizovat za neochotu řešit problém se zneužíváním zbraní.

Bílý dům hájí Trumpovu návštěvu v Daytonu a v El Pasu a obviňuje demokraty, že se snaží politicky zneužít národní tragédii. Mluvčí Bílého domu Hogan Gidley prohlásil, že je „směšné“ obviňovat Trumpa ze střelby v El Pasu. „Musíte klást vinu lidem, kteří stiskli spoušť,“ prohlásil.

Muž, který o víkendu střílel v obchodním středisku Walmart v El Pasu, má na svědomí 22 lidských životů a 24 zraněných. Podezřelý Patrick Crusius (21) byl krátce poté zadržen a hrozí mu až trest smrti. Jen o několik hodin později se střílelo v Daytonu, kde policie po 30 vteřinách zabila čtyřiadvacetiletého Connora Bettse, jenž ovšem před jedním z místních barů stačil zavraždit devět lidí včetně vlastní sestry.