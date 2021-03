V USA odsoudily majitele aerolinek, který po světe přepravoval venezuelského autoritáře Madura

New York (USA) Americký soudce poslal ve středu do vězení na 55 měsíců venezuelského emigranta a majitele charterové letecké společnosti na Floridě, který řadu let vozil po světě, mimo jiné do Ruska a Turecka, představitele autoritářského režimu Nicoláse Madura. Na některé z nich přitom USA už dříve uvalily sankce, protože je viní z narkoterorismu. Informovala o tom agentura AP.

Venezuelský prezident Maduro tvrdí, že má léčivé kapky proti covidu. Experti před ním však varují „Víctor Mones Coro řadu let poskytoval letecké služby v hodnotě milionů dolarů venezuelským činitelům, čímž porušoval systém sankcí i zahraniční politiku naší země,“ uvedla u soudu v New Yorku prokurátorka Audrey Straussová. Podle ní také Mones Coro pomáhal Madurovi v kampani před prezidentskými volbami v roce 2018, když jeho týmu poskytoval letecké služby na cesty po Venezuele.

Spojené státy prezidentský mandát Madura vzešlý z voleb před třemi lety neuznává a za hlavu Venezuely považuje opozičního lídra Juana Guaidóa. Ten se prohlásil prozatímním prezidentem z pozice předsedy parlamentu v lednu 2019 poté, co opozicí ovládaný zákonodárný sbor Madurův prezidentský mandát neuznal kvůli nedemokratickým volbám. USA uznaly Guaidóa za prezidenta Donalda Trumpa, podporu má i od nového šéfa Bílého domu Joea Bidena. Venezuelský autoritář Nicolás Maduro je stále mocnější, všechny opoziční pokusy o svržení zatím selhaly Dvaapadesátiletý Mones Coro byl uznán vinným v USA v lednu. Jeho společnost American Charter Services, která sídlí na Floridě, poskytovala letecké služby mimo jiné Tareckovi El Aissamimu, který býval venezuelským viceprezidentem a nyní je ministrem ropného průmyslu, a venezuelskému podnikateli Samarkovi Lópezovi. Oba obvinily USA už před několika lety z pašování drog. Z narkoterorismu obvinily USA také Madura a další jeho spolupracovníky, na jejichž dopadení vypsaly i odměnu 15 milionů dolarů (328 milionů Kč). Na seznamu Monesových klientů byl i Maikel Moreno, předseda venezuelského nejvyššího soudu, s jehož pomocí Maduro blokoval činnost parlamentu poté, co ho po volbách v prosinci 2015 ovládla opozice. V parlamentních volbách loni v prosinci, které bojkotovala většina opozičních stran a za nesvobodné je označila i Evropská unie, vyhrála při ani ne 30procentní účasti Madurova socialistická aliance.

Ruští poradci se stahují z Venezuely. Rusko vyhodnocuje životaschopnost Madurova režimu Monesova advokátka Christine Chungová svého klienta hájila i tím, že nesympatizuje s Madurovou vládou. Popsala ho jako podnikatele, který po emigraci vybudoval úspěšnou firmu a služby nabízel bohatým klientům z Venezuely, než se jeho zákazníky stali El Aissami a López. Advokátka také podle agentury AP uvedla, že Mones „určitým způsobem pomáhal“ americké tajné službě. Víc to neupřesnila a zástupce prokurátora k tomu řekl, že toto téma je „vysoce citlivá záležitost“, a proto se nemá probírat na otevřeném soudním líčení. Mones u soudu uvedl, že se za své činy bude stydět do konce života a že v žádném případě nechtěl uškodit své nové vlasti. „Převládlo moje ego a sobectví,“ řekl, než propukl v pláč. Trest dostal nakonec menší i proto, že měl předtím čistý trestní rejstřík a že ve vazbě bojoval s nemocí covid-19. Kromě trestu vězení dostal i pokutu 250 000 dolarů (asi 5,5 milionu Kč).