Úřad středočeského ROP chce konzultovat postup ohledně Čapího hnízda s právníky

PRAHA Úřad regionální rady Regionálního operačního programu Střední Čechy chce konzultovat svůj další postup v kauze Čapí hnízdo s nezávislou právní kanceláří. Řeší se hlavně to, zda zahájit správní řízení s příjemcem dotace. Ředitel úřadu Kamil Munia v úterý prohlásil, že posun v případu lze čekat v řádu týdnů.

Pro podezření z dotačního podvodu kvůli padesátimilionové dotaci na stavbu rekreačního a konferenčního areálu obvinila policie premiéra Andreje Babiše (ANO). Sněmovna ho spolu s předsedou poslaneckého klubu ANO Jaroslavem Faltýnkem, který také čelí obvinění, vydala k trestnímu stíhání. Farmu Čapí hnízdo nyní vlastní společnost Imoba.



„Jsme ve fázi výběru nezávislé právní kanceláře pro konzultace,“ uvedl Munia. Podle něj je třeba posoudit, zda to, co se stalo, vůbec postihuje správní řád. „Buď se řízení zahájí, nebo nezahájí. A pokud se zahájí, pořád to neznamená, že muselo dojít k podvodu. Je to daňová kontrola, kde probíhá dokazování,“ zdůraznil Munia. „Určitě to nenecháváme nijak spát, všechny činnosti probíhají, nicméně má to svoje časové limity, které musíme dodržovat,“ dodal. Už dříve se úřad regionální rady také přihlásil k případné škodě.

Penále při vrácení dotací je sto procent částky

Opoziční zastupitel za STAN Věslav Michalik upozornil na to, že pokud dotační úřad zahájí správní řízení s příjemcem dotace a nařídí mu její vrácení, bude mu muset vyměřit penále, které dosahuje výše sto procent. „Takže se bavíme pak následně o kauze, která má rozměr 100 milionů korun,“ upozornil. Munia ale uvedl, že podle nových pravidel se penále nevyměřuje. Smlouva byla nicméně podepsána v době, kdy se penále vyměřovalo. Podle ředitele bude potřeba právní výklad, podle čeho se řídit.



Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov.

Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod. Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.