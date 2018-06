V Krkonoších byl možná spatřen medvěd po 220 letech, KRNAP to považuje za věrohodné

VRCHLABÍ Pozorování medvěda se třemi mláďaty na polské straně Krkonoš považuje Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) za věrohodné. Pokud se to potvrdí, půjde o první výskyt medvěda v Krkonoších po 220 letech. Řekl to mluvčí parku Radek Drahný. Šelmy spatřil turista v odlehlé části polské strany Sněžky na stezce v Sowie Dolině. Podle polských médií byli medvědi spatřeni v sobotu 23. června.

„Pokud je to pravda, tak je to senzace roku. Jinými slovy, splést si vlka se psem je pravděpodobné, ale splést si medvěda s čímkoli jiným je dost nepravděpodobné. Tomuto hlášení z řad veřejnosti proto přikládáme velkou váhu,“ řekl mluvčí KRNAP Radek Drahný. Poslední medvěd byl v Krkonoších na české straně uloven v roce 1802 v Obřím dole.



Pokud se to skutečně potvrdí, mohly by se tyto šelmy objevit i na české straně hor. „Je několik lokalit, kde by měli klid a prostor. Jsou oblasti v západních i východních Krkonoších, ale nebudu to konkretizovat,“ řekl Drahný.

Mimo značené stezky hrozí riziko

Návštěvníkům Krkonoš, pokud se budou pohybovat po značených stezkách, bezprostřední nebezpečí prý nehrozí. „Není důvod k panice. Vydat se ale v tento okamžik do lokalit, které jsou stranou turistických cest, bych si ale rozmyslel. Stezky jsou provoněné lidským pachem, je tam ruch, tam medvěd nepůjde. Mimo značené stezky ale riziko hrozí. Za předpokladu, že jde o medvědici s mláďaty, tak při setkání s člověkem se může začít bránit,“ řekl Drahný.

Ochranáři předpokládají, že se medvěd do Krkonoš mohl přesunout z jiné části Evropy, není ani vyloučeno, že tudy jen prochází. „Kdyby to byl medvěd samotář, šlo by s největší pravděpodobností o migrujícího jedince. Medvědice s mláďaty by se tady klidně mohla chtít usadit,“ dodal.

Pokud se výskyt medvěda v Krkonoších potvrdí, půjde o další velkou šelmu, která našla cestu zpět do nejvyšších českých hor. Po letech se v Krkonoších objevují i vlci, i když zoologové nepředpokládají, že by se tam usadili. Jde spíše o migrující jedince.