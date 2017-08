Burger Joint v New Yorku. Bez příboru, bez talíře a s nekonečnou frontou

New York je jedním z nejúchvatnějších měst na světě. Pulsuje nikdy nekončící energií, za kterou stojí především jeho obyvatelé. Existují zde všechny druhy kuchyní, restaurací, konceptů, tržnic a pajzlů, přesto se stále hledá, čím zaujmout gurmány nebo i jen všechny, kteří se chtějí jen dobře najíst. I strohá výkonnost může být součástí úspěchu jak vám ukáže nejeden podnik.

Burger joint čili Burger pajzl

Někdy se však vyplatí nechat věci jednoduše tak, jak jsou a nepodbízet se. Tohle rozhodnutí především platí pro zakladatele konceptu Burger Joint v New Yorku. Vše je vymyšleno geniálně jednoduše už od samého počátku. Myšlenka tak trochu reflektuje 70. léta a známou televizní Saturday Night Live show.



Tuto “burgrárnu“ byste asi těžko hledali za těžkým sametovým závěsem, jenž připomíná divadelní oponu a je ve foyer noblesního hotelu Le Parker Meridian na Manhattanu, na 56 Street a 6. Avenue. Nejde o hotelovou restauraci, přesto nemůžete tento snack bar nenajít. Fronta se často táhne přes celou hotelovou recepci, takže ho nemůžete minout.

O autorce Dagmar Heřtová příležitostně pobývá ve Velké Británii, je milovnicí života, cestování, dobrého jídla a vaření. Je neustálou obdivovatelkou britské současnosti, anglického venkova, společnosti a anglické muziky.Sbírá moderní tištěné kuchařky, recepty a nové chutě. Vše najdete na tastejourney.cz.



Cheeseburger nebo hamburger?

Nehledejte však luxus. Naopak! Jednoduchý koncept malého prostoru s plakáty a pomalovanými stěnami, které lákají, abyste se také podepsali a uvedli, že jste tady byli... ale jména hloupých na vech sloupích, takže tato myšlenka vás hned opustí. Absolutně žádná obsluha, jen fronta u pultíku, kde se objednává. Nad ním visí jednoduchá nabídka jídelníčku napsaná rukou a narychlo: Cheesburger anebo Hamburger, jiná varianta neexistuje. Jen si můžete vybrat, jak si svůj burger personalizujete, tedy se vás zeptají, jak si přejete burger propečený.



Dokonce jako přepych si můžete k burgeru objednat hranolky. Jsou to sice hůlčičky jak francouzské fries, ale chutné. Připravte si hotovost, jednoduché a varovné “cash only” na vás křičí z cedule coby nejdůležitější hláška. Nabídku nápojů ani neočekávejte, je to velmi snadné: burger buď s točeným pivem anebo sodovkou. Vážně. No i coca colu jako symbol Ameriky vám natočí a to je tak asi všechno. Vše v plastových kelímcích jako někde na městském koupališti.

Bez příboru, bez talíře, jen tak v papíru

Po objednávce si chvilku počkáte až vás zavolají a pak už jako vítěz si nesete burgery zabalené v bílém, pevném papíře a popsané čísly se zakódovaným pořadí a způsobu přípravy vašeho burgera. Místo si musíte najít v malém baru sami, ale nějakým nám zázračně slušným a spravedlivým způsobem se všichni usadí, snědí si svého burgera a odcházejí. Platí zde velká ohleduplnost vůči všem, kdo čekají ve frontě. Jednoduše se zde nepředbíhá, neremcá a trpělivě stojí až vás napadne, že Newyorčané čekají snad i rádi.

Nakonec v tomto konceptu je jednoduchost, síla a úspěch tohoto podniku. Soustředí se jen na své burgery a dělají je dobře. A k tomu hraje vybraný rap lehce šmrnclý popovou muzikou. Atmosféra, kterou snad jinde nevykouzlíte.

Chutná klasika za 21 dolarů

A jak chutnal burger? Báječně, přesně propečený tak, jak jste si ho objednali. Klasika, takže nečekejte nic sofistikovaného, od toho jsou tady jiné podniky. Ovšem toto místo, ač ve svém názvu má Burger Joint, tedy cosi jako jako Burger pajzl, vám z normálního burgera vykouzlí něco, co má svůj šarm a půvab. Ano i tohle můžete zažít u konceptu zvaného Burger joint.

Stojí za to sem zajít, atmosféra i burgery vás okouzlí. S pivem zaplatíte za cheeseburgera 21 dolarů. I to je Amerika.