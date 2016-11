Jak se popasují s prohrou, co Hispánci a 5 dalších otázek, na něž odpoví americká volební noc

Má Trump podporu přehlížené většiny?

Nejsilnější stránkou kandidáta republikánů je podpora ze strany nespokojených bílých voličů, především mužů, a především těch bez vysokoškolského vzdělání. Na ně spoléhá z dlouhodobého hlediska.



Aby tuto výhodu dokázal kapitalizovat, bude ale potřebovat, aby někteří voliči demokratické strany zůstali doma. V tomto směru se jeví jako zajímavý příklad stát Michigan. Ten za Obamovy vlády ztratil svůj průmyslový potenciál, na což doplatilo největší město Detroit.

Trumpova kritika ekonomického postupu současného prezidenta tak může znamenat nečekané zisky v státě, který ztratil iluze. Aby se to nestalo, vyslala do Michiganu v posledních dnech kampaně Clintonová právě Obamu, aby na její stranu získal voliče černé pleti, kteří mohou převážit jazýček vah na její stranu.

Budou Afroameričané volit tak intenzivně jako pro Obamu?

Právě Američané černé pleti jsou velkým otazníkem těchto voleb. Jejich účast v předčasném hlasování byla nižší než v roce 2012. Uškodit to může kandidátce demokratů především v Severní Karolíně a na Floridě. Klíčové proto mohlo být zapojení současného prezidenta do kampaně.

„Vím, že existuje velké množství lidí, kteří říkají ‚milujeme Baracka a Michelle, ale teď už tak nadšení nejsme‘. Musíte ale chápat, že je potřeba, aby v mé funkci pokračoval někdo, kdo rozumí a věří tomu, co jsem dokázal, a bude v tom pokračovat,“ snažil se černé voliče podle CNN Obama přesvědčit na jednom z mítinků.

Státy, kde musí Trump vyhrát

Aby měl šanci zvítězit celkově, musí kandidát republikánů navázat na svého republikánského kolegu Mitta Romneyho, který před čtyřmi roky získal na svou stranu volitele v Severní Karolíně a Arizoně. Zároveň pak musí uspět i ve třech státech, kde se to Romneymu nepovedlo, na Floridě, v Ohiu a Iowě.



I kdyby je všechny získal, měl by v kapse pouze 260 volitelů. Potřeboval by proto minimálně dalších 10, nejpravděpodobněji hlasy volitelů z New Hampshire, Nevady či Colorada.

Ztráta některého z pěti jmenovaných států může významně zkomplikovat Trumpovu jedinou možnou cestu za vítězstvím. Méně pravděpodobně totiž zní scénář, kdy kandidát republikánů překvapivě získá navrch v Pennsylvánii a Michiganu, jejichž volitelé by byli schopni nahradit například ztrátu Severní Karolíny a Arizony.

Státy, kde musí vyhrát Clintonová

Klíčovou otázkou pro demokratickou kandidátku je, jestli udrží státy podél Velkých jezer, konkrétně Pennsylvánii, Michigan a Wisconsin. Clintonová v průzkumech v těchto státech po téměř celou dobu kampaně dominovala. Může jí však uškodit, že v Pennsylvánii a Michiganu většina voličů hlasuje až v den voleb, tedy poté, co její podpora celonárodně dva týdny kontinuálně klesala.



Pokud se kandidátce demokratů podaří tyto státy udržet a navíc získá alespoň jeden z trojice Severní Karolína, Florida a Ohio, její vítězství bude skoro jisté. Na druhou stranu pro ni cesta do Bílého domu vede i bez těchto tří států. Musela by ale zároveň získat volitele z Colorada, New Hampshire, Nevady a Virginie

Bude pokračovat zájem hispánských voličů?

Pokud prezidentský post získá Clintonová, je jisté, že to bude díky hlasům voliček, vzdělaných lidí a mohutnou podporou z řad hispánských prvovoličů. Předčasné hlasování v Nevadě a na Floridě už ukázalo, že Hispánci letos mají zájem volit.



Demokraté navíc tvrdí, že čísla Hispánců byla v průzkumech poddimenzovaná. Prvovoliči podle průzkumů z předčasného hlasování chodí ve velkém měřítku volit proti Trumpovi. Strašákem pro republikány tohle přitom bylo už před čtyřmi lety. Šéf strany Reince Priebus už po Romneyho neúspěchu varoval, že se republikáni musí zaměřit na hispánské podporovatele. Na to ale Trump nedbal.

Tak jako si kandidát republikánů znepřátelil hispánské voliče, ztratil svým vyjadřováním na účet žen a obviněními z obtěžování i podporu voliček. Clintonová nabídnuté šance využila a získala hlasy navíc od skupiny „předměstských žen“, které v minulosti hlasovaly spíše pro republikány.

Oprostí se republikánská strana od Trumpovy kampaně?

Od chvíle, kdy bylo jasné, že o prezidentský post se bude ucházet Donald Trump, republikáni museli konstantně bránit a napravovat jeho problémy a skandály. Hned po volbách ale tohle skončí. I kdyby Trump zvítězil, bude muset veškeré svoje kroky konzultovat se zbytkem zvolených republikánů v Kongresu. Bude tedy zajímavé sledovat, jak rychle se promění postoj republikánů ke svému kandidátovi.

Jak se poražený kandidát popasuje se svou prohrou?

To je možná nejdůležitější otázkou pro budoucnost USA. Prezidentský souboj byl velmi vyhrocený, oba kandidáti jsou v porovnání s historií nejvíce nenáviděnými kandidáty, Amerika je kvůli nim nesmírně polarizovaná.



A Trump i sám připustil, že se s prohrou nesmíří. Volby označuje delší dobu za zmanipulované. Role poraženého tak bude velmi důležitá v legitimizaci či delegitimizaci vítěze.