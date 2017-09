Svět objevuje veganské sýry. Přichází jim na chuť i ‚sýrový národ‘

PAŘÍŽ Sýrové obchody, kterým se francouzsky říká fromagerie, lemují ulice prakticky všech francouzských měst. Jejich odborně vyrobené - a někdy také nechvalně páchnoucí - sýry přitahují davy místních i turistů z celého světa. Ovšem nová sýrárna v srdci Paříže připravuje něco trochu odlišného - veganský sýr, kterému by třeba Francouzi mohli jednou říkat „vromage“.

Ve Venezuele narozená Mary Carmen Iriarteová-Jähnkeová dostala nápad na tento novátorský sýr, když se kvůli studiu přestěhovala do Paříže, a o několik let později, v roce 2010, začala být vegankou. V kultuře tak hrdé na své speciální sýry pro ni ale bylo velmi těžké tuto část stravy vynechat, napsal zpravodajský server Worldcrunch.



Sýr byl její Achillovou patou, zvlášť ve Francii, ke jsou sýry tak dobré, svěřila se Jähnkeová. Deset let poté, co do Paříže přijela, se nyní Jähnkeová stala zakladatelkou, majitelkou a výrobkyní veganských sýrů v podniku Jay & Joy nedaleko Bastily.

Představa sýrů, které nejsou vyrobené z mléčné suroviny, může nejen u Francouzů vyvolávat otázky a možná i ušklíbnutí, ale Jähnkeová doufá, že je zvědavost nakonec přiměje ochutnat. Krom veganských sýrů připravuje i „joyourt“, tedy veganský jogurt z rýže, anebo „fat joy“, což jsou veganská „jatýrka“ foie gras z oříšků kešu.

Jay & Joy není ani první ani jediný podnik, kde se snaží přetvořit tradiční kulinární produkty na veganské. Další příklady se dají najít po celém světě od Mexika po Jižní Koreu.

NĚMECKÉ VUŘTY Vegani obvykle neproudí do Německa, aby ochutnali místní jídlo. Kulinární kultura této země se značně opírá o klobásy a pivo, které sice je veganské, nicméně se nedoporučuje jako jediný zdroj výživných látek. Ovšem Berlín, metropole země a centrum vyznavačů všemožných módních trendů, má několik veganských restaurací nabízejících i karí-vuřty, ke kterým se maso ani nepřiblížilo.

MEXICKÉ TACO Vegani mohou jednoduše maso nahradit fazolemi, a připravit si tak veganské taco - to ale není tak docela ono. Nyní mohou vegani i běžní strávníci dobrodružného ražení vyzkoušet taco s falešným masem, které vypadá - a údajně i chutná - jako pravé. Nabízí ho taco stánek Por Siempre Vegana Taquería (veganská takerie Navždy) v mexické metropoli.

BRITSKÁ RYBA S HRANOLKY Britové sice nejsou úplně proslulí svým jídlem, ale vědí, jak osmažit křupavý kousek ryby. A vegani už se nemusejí spokojit jen s hranolky. Podnik Loving Hut v Brightonu nabízí falešné smažené ryby s hranolky v rámci svého výhradně veganského menu.

AMERICKÉ BARBECUE Obyvatelé Severní a Jižní Karolíny, Kansas City, Memphisu a Texasu se celá desetiletí přou o to, kdo má nejlepší barbecue v celé zemi. Ovšem během posledních deseti let přibylo na grilovací mapu i město Portland, kam zřejmě vyznavači tradičního barbecue nejezdí. Zato tam směřují vegani do podniku Homegrown Smoker, kde prodávají žebírka, burgery i šunku, jejichž hlavní surovinou je tempeh. Jako přílohu je možné si poručit veganské těstoviny se sýrem, na které patrně používají „vromage“.