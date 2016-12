Netradiční bramborový salát? Zkuste s jablky, radí šéfkuchař

Bramborový salát podle šéfkuchaře Jaroslava Zahálky

0,7 kg brambory



10 g soli



3 vejce uvařené natvrdo



100 g jablka Janagold



150 g okurek nakládaných



5 polévkových lžic domácí majonézy



1⁄2 lžíce plnotučné hořčice



1 menší, nebo 1⁄2 vetší cibule nakrájené na jemno



Postup: Brambory uvaříme ve vroucí osolené vodě do měkka. Ještě vlažné oloupeme. A poté nakrájíme na menší kostky. Jablka oloupeme a nakrájíme na kostky. Zakápneme citrónovou šťávou

Zelenina:



130 g mrkve



70 g pastináku



70 g celeru



Marináda:

170 ml vinného octa



250 ml vody



8 kuliček černého pepře



1⁄2 lžičky hořčičných semínek



1 bobkový list



1 kulička nového koření



koprová nať



50 g cukru



3 g soli



šťáva z půlky citrónu



Postup: Koření v rendlíku opražíme krátce nasucho, zalijeme vodou a octem, osladíme, přivedeme k varu a 15 minut na mírném ohni prohříváme. Koření vyjmeme. Kořenovou zeleninu nakrájíme na menší kostky a vložíme do teplé připravené marinády. Odložíme na stranu a necháme vychladnout při pokojové teplotě. Poté do laku přidáme šťávu z citrónu a dáme vychladit do lednice na 24hodin. Všechnu zeleninu s jablkem, vejci a okurkou vložíme do mísy, přidáme majonézu, kterou jsme si rozmíchali s hořčicí a důkladně, ale opatrně promícháme. Dle chuti dosolíme popřípadě, přilijeme trochu vody ze zeleniny. Necháme v chladu nejméně 4 hodiny odležet.