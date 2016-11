V roce 2012 ho za 55,75 milionu korun bez aukční přirážky vydražila společnost Adolf Loos Apartment & Gallery, která pořádala i dnešní aukci. Mezinárodní rekord za Kupkovo dílo je ještě vyšší, činí téměř 70 milionů korun.

Za 36,25 milionu v sobotu na stejné aukci koupil zájemce olej Oskara Kokoschky s názvem Žáby, který autor namaloval na protest proti vstupu vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa. Do dražby šel s vyvolávací cenou 25 milionů korun plus snížená aukční provize čtyři procenta. Dosud nejdražší Kokoschka na tuzemském trhu, obraz s názvem London, Chelsea Reach, se prodal za 19,5 milionu korun.

V sobotu vydražený Kupkův obraz je prvním ze Série C z poloviny 30. let, kterou dohromady tvoří 12 olejů. Před devíti lety se obraz Výšky IV. (Série C II.) prodal za 22,1 milionu korun bez aukční přirážky. Šlo tehdy o první prodej nad 20 milionů na českém trhu. Další jsou umístěné například v Národní galerii (Série C VI.), v muzeu Thyssen Bornemisza Madrid (Série C VIII.) nebo v Centru Georgese Pompidou v Paříži (Série C XI. a C XII.).

Obraz, za který dnes zaplatil kupující 62 milionů, patří k vrcholům světové abstraktní malby. Tzv. geometrická abstrakce v oleji na dřevěném panelu obsahuje obrazec složený z barevných čar v převládající modré barvě. Dílo o rozměrech 55x60 centimetrů je v původním Kupkou navrhovaném a malovaném rámu.

Obraz nakonec získal zájemce, který přihazoval přímo ze sálu, další dražitel licitoval po telefonu. Rekordní aukci dnes v Mánesu sledoval téměř zaplněný sál a pokoření rekordu odměnil potleskem.

Sérii C I. prodával zahraniční majitel. Dílo v roce 1951 zakoupil významný pařížský galerista Louis Carré spolu s dalšími zhruba 50 oleji přímo od tehdy osmdesátiletého malíře. Postupně je pak rozprodal do významných světových galerií a nadací.

Kupka se z českých autorů prodává nejlépe nejen doma, ale i v zahraničí. Minulý týden švédská síň Stockholms Auktionsverk vydražila Kupkův obraz L’Envolée (Vzlet/Únik) z let 1914 až 1919 vydražila za 21 milionů švédských korun (2,137 800 euro). S provizí a autorským poplatkem jde o nový mezinárodní aukční rekord autora a také nejvyšší sumu za práci malíře českého původu. Činí přibližně 68,7 milionu korun. Dnešní aukce nabízela i další umělecká díla za vysoké ceny. Za vyvolávací cenu 22 milionů korun kupec v sále získal obraz Josefa Šímy Ve čtyři hodiny odpoledne (Růžové tělo). Nejdražším obrazem Šímy, který se prodal v české aukci, byla dosud Léda s labutí za 14,6 milionu korun v roce 2008.

Aukční přirážka se obvykle pohybuje okolo 20 procent, u dražších děl v mnohamilionových cenách ji ale organizátoři aukcí často snižují.