Do supermarketu chodím jen pro toaletní papír, říká zakladatel Bezobalu

Lidovky.cz: Kolik odpadu vytvoří v průměru česká rodina za rok?

Průměrný Čech denně vytvoří necelý kilogram denně, za rok 317 kilogramů. Čtyřčlenná rodina tedy vyhodí přes 1,2 tuny komunálního odpadu ročně. To však mluvíme jen o komunálním odpadu. Když k němu připočteme i veškeré ostatní druhy odpadu ročně, včetně stavebních či průmyslových, tak už je to desetinásobek, tedy přes tři tuny na osobu a přes 12 tun na rodinu.

Lidovky.cz: To jsou děsivá čísla. Jak si vedeme v porovnání s ostatními evropskými státy?

Jsme pod evropským průměrem, který činí 476 kilo na osobu. Objem odpadu u nás však každoročně roste, takže ač recyklujeme více, neznamená to, že řešíme problém – odpadu stále přibývá. Prioritním řešením je problému předcházet – prevencí vzniku odpadu.

Lidovky.cz: Vy a váš tým jste před několika lety založili první bezobalovou prodejnu v České republice. Co bylo vaším osobní hnacím motorem? Měl jste vždy blízko k ekologickým tématům?

K uvědomělosti vůči životnímu prostředí jsem byl veden od malička, rozhodně jsem ale nebyl žádný ekomaniak. Prostě jsme doma dělali alespoň to, o čem jsme věděli, že naše okolí zatěžuje méně – třídili odpad, používali vratné lahve, plátěné tašky, kompostovali. Pak ale překotná konzumerizace společnosti, marketingová lobby a zrychlování života v devadesátých letech vytlačilo tyto kdysi běžné činnosti z našeho života. Vše ovládly levné jednorázové plasty, které zaplavily celou planetu. Teď už však prosakují seriózní vědecké informace, že skutečné plíce naší planety, tedy oceány, jsou plné plastových mikročástic, které se jako bumerang vrací i do našich těl. A že z laciných jednorázových plastových obalů se mohou uvolňovat endokrinní disruptory poškozující naše reprodukční či imunitní systémy. Lidé si pomalu, ale jistě začínají uvědomovat, že skutečná cena za zdánlivě levné a pohodlné varianty je v dlouhodobém hledisku mnohem vyšší. A my se jim snažíme jejich spotřebitelský obzor rozšiřovat a vysvětlovat jim, jak mohou ušetřit nejen přírodu, ale i své peníze a zdraví.

Lidovky.cz: Mohl byste v krátkosti popsat, na jakém principu funguje bezobalová prodejna? Co mě, jako zákazníka, po příchodu čeká?

Vezměte si pár uzavíratelných dóz a vyražte na první nákup. Prodavači vám vše rádi vysvětlí a odváží vše v libovolném množství. Nejlépe uděláte, když se před prvním nákupem podíváte na naše webové stránky, kde se v sekci „jak nakupovat“ dozvíte vše potřebné. Časem si vše zautomatizujete a půjde to samo.

Lidovky.cz: Jaké výrobky si u vás mohu koupit? Zajímala by mě i jejich cena v porovnání s běžnými supermarkety.

V současné prodejně najdete většinu trvanlivých potravin – mouky, vločky, luštěniny, těstoviny, ořechy, sušené ovoce, koření, oleje a podobně. Pokud budete srovnávat potraviny na stejné kvalitativní úrovni, například s bio regály v supermarketech, pak jsou ceny u nás o 10 – 50 procent nižší (záleží na typu balení). Platíte totiž pouze za obsah, nikoli za jednorázové obaly, tedy za obalový materiál, balící linky či marketingové náklady. V chystané nové prodejně bychom pak rádi nabídli i cenově dostupnější varianty potravin v konvenční kvalitě.

Lidovky.cz: Bezobalové prodejny jsou velice populární i v zahraničí. Jsou tam napřed? Dají se tam nakoupit nejen potraviny, ale například i kosmetika?

Napřed jsou, první vznikl už v roce 2006 v Londýně. My ale tento trend a jeho vývoj sledujeme už několik let a snažíme se jej k nám postupně přenést a lokalizovat. Ano, koupíte v nich i čerstvé potraviny, drogerii, kosmetiku či krmivo. Tento sortiment chceme nabízet i my v novém obchodě, na který právě sháníme část peněz ve sbírce na HitHitu, která skončí již za pár dní.

Lidovky.cz: Když se nyní vrátíme na úplný začátek. Jak vzpomínáte na start Bezobalu, byl těžký? Přeci jen, jednalo se o úplně nový koncept...

Vyšlapávání nové cesty nebývá snadné, ale my jsme do toho šli s nadšením, ideály a mladou energií. Pro všechny to byla u nás v roce 2012 novinka – pro úřady, dodavatele i zákazníky. Jsme proto moc rádi, že se nám tento koncept povedlo dostat do povědomí veřejnosti a část z ní pro něj i získat.

Lidovky.cz: Předpokládám, že si česká veřejnost musela na nový přístup k nakupování zvyknout. Dokážu si představit, že mladí lidé se k vám už chodit naučili, ale jak je na tom starší generace?

Já myslím, že až tak nezáleží na věku, jako spíše na výchově a prostředí, ve které člověk vyrůstal. Hlavně ale hodnotami, které si v té době nastavil. V tom samozřejmě některým generacím Čechů dlouhé období totalitního režimu neprospělo. I tak ale celkově přibývá lidí, pro něž není na prvním místě cena, ale zajímá je více kvalita, původ, férovost a důsledky toho, co si jako spotřebitelé pořizují. No a když se podíváte do alba „Lidé beozbaloví“ na na našem Facebooku, tak uvidíte, že hned první, čestnou členkou tohoto výběru našich štamgastů je kouzelná dáma důchodového věku.

Bezobalu Bezobalu je nezisková organizace, která v Česku šíří koncept Zero Waste – tedy předcházení vzniku odpadu. Inspiruje veřejnost, aby se zapojila do Zero Waste filosofie – její zástupci komunikují s médii, přednáší na společenských akcích i ve školách. V roce 2016 pod záštitou MŽP uspořádali sérii akcí Bezobalu o Zero Waste a iniciovali vydání knihy Domácnost bez odpadu. Aktuálně vedou osvětovou kampaň cosemistalo.cz v hlavní roli s tzv. člověkem obalovým. Její součástí je i crowdfundingová sbírka na otevření nového obchodu a školícího střediska.

Lidovky.cz: Pokud se nepletu, existuje bezobalová prodejna prozatím jen v Praze. Plánujete rozšíření i do dalších měst?

Zatím se soustředíme na Prahu, kde po první, testovací prodejně, chceme letos v létě, zprovoznit druhou, tentokrát již plnohodnotnou prodejnu se širokým sortimentem a službami na úrovni evropských bezobalových obchodů. Ta ale bude zároveň sloužit jako školící centrum pro zájemce z dalších českých regionů, kteří v nich chtějí otevřít vlastní obchod a žádají nás o pomoc. Obrátilo se jich na nás již přes 150 a již letos je začneme školit v rámci projektu, který podpořilo i ministerstvo životního prostředí. Nejprve však musíme dokončit onu crowdfundingovou sbírku, abychom mohli školit v adekvátním prostoru. Testovací prodejna je na to příliš malá. Jsme ale optimisté, protože sbírku podpořila i Nadace Vodafone.

Lidovky.cz: Nedá mi to se na závěr nezeptat: zavítáte i vy občas do „obyčejného“ supermarketu?

Zřídkakdy. Upřímně už mi nějak to anonymní a uspěchané prostředí leze na nervy. Ode všeho tam je tolik variant, že než si vyberete to, co skutečně potřebujete, strávíte spoustu času hledáním a pročítáním obalů a nakonec si stejně odnesete něco navíc nebo víc, než potřebujete. Marketingové triky supermarketů jsou velmi rafinované. Občas tam zajdu pro toaletní papír, ale až otevřeme novou prodejnu, už mě tam dlouho neuvidí.