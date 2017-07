Vedení Prahy 3 požádalo policii o vyklizení Kliniky, ta zatím vyčkává

Vyklidit budovu v pražské Jeseniově ulici, kterou vlastní Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), nařídil soud již letos v lednu. Aktivisté z Autonomního sociálního centra Klinika, kteří budovu neoprávněně obývají, se však v polovině dubna proti rozsudku odvolali.

Tímto rozhodnutí tak dali najevo, že do pravomocného rozhodnutí dům neopustí. Současná situace se ovšem nelíbí mnohým místním občanům a zastupitelům městské části Praha 3. Místostarosta Alexander Bellu (ODS) tak minulé pondělí zaslal policii oficiální dopis, v němž ji žádá, aby budovu vyklidila.

Policie čeká na pravomocné rozhodnutí

„Máme tu skupinu lidí, kteří několik let překračují zákon a stát není schopen s tím nic dělat. Přijde mi absurdní, že od toho všichni dávají ruce pryč a nechtějí to dořešit,“ vysvětlil místostarosta serveru Lidovky.cz, co jej k sepsání dopisu přimělo.

Policisté by dle jeho názoru měli jednat a vlastníkovi pomoct. Domnívá se, že ale mají strach zasáhnout.

Pražská policejní mluvčí Andrea Zoulová tvrdí, že orgán čeká na pravomocné rozhodnutí soudu. Do té doby prý nemůže nic dělat.„K nějakému opatření vůči obyvatelům Kliniky nemáme zákonné důvody. Dosud nebylo pravomocně rozhodnuto,“ řekla serveru Lidovky.cz Zoulová.

Podle místostarosty ovšem bez policejního zásahu není možné, aby se SŽDC budovy ujala. „Těžko si dovedeme představit, že by tam jako vlastník přišli a vystěhovávali lidi,“ uvedl Bellu.

Místostarosta Prahy 3 Alexander Bellu (ODS)

Státní organizace by přitom do objektu ráda přesunula část svých zaměstnanců. K situaci se ale momentálně nechce vyjadřovat. „V průběhu soudního sporu, který není u konce, nebudeme další průběh kolem Kliniky komentovat,“ informoval Lidovky.cz mluvčí Marek Illiaš.

Zvýšila se kriminalita, lidé si stěžují

„Ono se zdá, že všechno utichlo, ale lidi to trápí,“ řekl Bellu s tím, že v okolí budovy se zvýšila kriminalita a na radnici se hromadí stížnosti místních občanů. Těm se mimo jiné nelíbí, že „klinikáři“ často zabírají veřejné prostranství. Mají také strach před budovou parkovat svá vozidla.

Oficiální žádost místostarosty Prahy 3 Alexandra Bellu o vyklizení Kliniky.

„V bezprostřední blízkosti se nachází ZŠ Jeseniova, je naprosto nepřijatelné, aby žáci a jejich rodiče nacházeli v okolí budovy injekční stříkačky,“ přibližuje problematiku Bellu v psaním určeném policii, které má server Lidovky.cz k dispozici.

Starostka městské části Vladislava Hujová (TOP 09) o iniciativě svého zástupce nevěděla, na problematiku však nahlíží stejně. „S panem místostarostou souhlasím. Dlouhodobě usiluji o to, aby Klinika na Praze 3 nebyla,“ uvedla pro Lidovky.cz. Policie podle ní měla zasáhnout již dříve. Zásadní problém vidí v tom, že stát budovu bezplatně vypůjčil.

Dešťová voda pro hygienické potřeby

Spor o Kliniku propukl loni počátkem března, kdy se na soud obrátil předchozí vlastník objektu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Aktivisté totiž dům obývali několik dní nelegálně, když jim 2. března vypršela roční smlouva o výpůjčce.



K možnosti prodloužení ÚZSVM nesvolil. Vycházel ze změny postoje Městského úřadu pro Prahu 3, dle něhož původní kolaudace provoz centra neumožňuje. Dům byl totiž zprovozněn jako sanatorium. Hlavním argumentem aktivistů přitom bylo, že stát nesvolil k prodloužení kontraktu za nečestných podmínek.

Ve snaze získat svůj majetek opět pod kontrolu SŽDC na aktivisty v březnu přitlačila. Nařídila firmě Pražské vodovody a kanalizace, aby odstavila přívod vody. Aktivisté tak nyní pro hygienické potřeby používají dešťovou vodu, k pití pak balenou. Jejich odvolání bude 5. září projednávat Městský soud v Praze.