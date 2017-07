Sklepu, kam otec zavíral vlastní děti, říkaly pokoj pláče, zaznělo u soudu

BRNO U Krajského soudu v Brně v úterý pokračovalo hlavní líčení s mužem, kterého obžaloba viní z týrání dvou vlastních dětí. Sklepu, kam je zavíral, říkaly děti pokoj pláče, zaznělo u soudu. Sedmačtyřicetiletému muži hrozí pět až 12 let vězení. Obžalovaný vše popírá. Hlavní líčení bude pokračovat koncem srpna výslechy dalších svědků.

Muž je původem z Ruska, má i americké státní občanství. Podle obžaloby děti týral v jednom z penzionů na Břeclavsku, a to od října 2015 do května 2016. Muž penzion provozoval. Osmiletou dceru a desetiletého syna bil rukama nebo věcmi, například smetákem, do různých částí těla včetně hlavy. Minimálně desetkrát za měsíc je na několik hodin či dní zavíral do místnosti s úklidovými prostředky, častěji pak do sklepa, takzvané hladomorny, uvedla už dříve obžaloba.



Předseda senátu Miloš Žďárský v úterý četl výpovědi dětí z přípravného řízení. Chlapec uvedl, že když jeho sestra otci na autě propíchala pneumatiky, zavřel ji do sklepa. Podle něj tam byla dívka zavřená asi tři dny, po tu dobu jedla jen chleba, pila vodu. Když chtěla na záchod, musela poprosit. Ve sklepě spala na matraci. „My jsme tomu sklepu říkali pokoj pláče. Já tam byl taky zavřený,“ uvedl v přípravném řízení chlapec.

V úterý vypovídali i předvolaní znalci. Podle psychiatrických posudků znalkyně Elišky Šejnohové děti trpí posttraumatickou stresovou poruchou. Soudní znalkyně z oboru psychologie Ivana Holešovská u dětí našla projevy citové deprivace a syndrom týraného a zanedbávaného dítěte.

Podle psychiatrického a sexuologického posudku Jaroslava Zvěřiny obžalovaný muž netrpí žádnou duševní nemocí ani sexuální deviaci. Zvěřina uvedl, že jde sice o člověka s anomálními povahovými rysy, nejde však o nic patologického.

Obžaloba muže viní z týrání svěřené osoby, zbavení osobní svobody, ohrožování mravní výchovy dítěte a z nakládání s dětskou pornografií.

Muž už dříve uvedl, že pokud jde o jeho dceru, je obžaloba přehnaná, v případě syna je to podle něj celé výmysl.

Policie u něj v počítači podle obžaloby našla tisíce fotografií a také videí s mladými chlapci. Muž na to reagoval slovy, že je to vykonstruovaná věc.