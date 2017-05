Zkuste grilování v asijském stylu. Poradí šéfkuchaři

Recepty na asijské speciality na grilu: Kuřecí saté První krok: kuřecí prsa - 400 g, 3 lžíce sojové omáčky Postup: Nařežte kuřecí maso na 8 stejně velkých kousků po zhruba 50 gramech a napíchněte je na špíz. Následně kuře potřete sojovou omáčkou a nechte zhruba 15 minut v ledničce odpočívat. Druhý krok: 1 lžíce oleje, 1/2 ks cibule, chilli paprička, 150 g arašídového másla, 2 lžíce bílého vína nebo saké, 150 ml kokosového mléka, sojová omáčka, 5 lžic kecap manis Třetí krok: 2 lžičky kokosového mléka, jarní cibulka podle chuti Postup: Připravte si arašídovou omáčku. Nakrájejte cibuli a chilli, obojí orestujte v hrnci na oleji. Poté do hrnce přidejte arašídové máslo, bílé víno nebo saké, kokosové mléko a kecap manis a přiveďte k varu. Jakmile směs začne vřít, stáhněte hrnec z plotny.

Maso na špízu ogrilujte z obou stran nebo osmažte na pánvi. Hotové maso naservírujte na talíře a přelijte trochou kokosového mléka. Podle chuti přidejte arašídovou omáčku a ozdobte nasekanou jarní cibulkou. Případně můžete na saté přidat trochu arašídového másla, pokud zbylo.



Pokud nemáte kecap manis, použijte jakoukoli sojovou omáčku, ale přidejte do ní ještě 5 lžic cukru. Hovězí salát s mangem a křupavými won tony



Ingredience: 800 g hovězího masa na gril (pupek, svíčková, roštěná, rump steak), sůl, pepř, 1 lžíce olivového oleje, 2 zralá manga, 1 malá červená cibule, 1 jarní cibulka, 1 římský salát, 1 chilli paprička, 1 stroužek česneku, 4 snítky koriandru, 2 lžíce kešu oříšků, šťáva z 1/2 limetky, 2 lžíce sojové omáčky, 2 lžíce sezamového oleje, 1 lžíce hnědého cukru, 2 větvičky máty, 2 větvičky thajské bazalky Postup: Maso nakrájej na steaky, pokapej olivovým olejem, osol a opepři. Na grilu jej ogriluj dle libosti, nejlépe medium rare (tedy asi 2–3 minut z každé strany). Maso nech lehce vychladnout a odpočinout a pak ho nakrájej na tenké plátky.

Mango oloupej, okrájej z jádra dužinu a nakrájej ji na kostičky cca 2 cm velké. Cibuli oloupej a nakrájej na jemné nudličky. Jarní cibulku nakrájej na kolečka. Římský salát očisti a nakrájej na hrubé nudličky.

Chilli papričku nakrájej na jemné proužky, nadrobno nasekej česnek, koriandr i oříšky kešu. Limetkovou šťávu prošlehej se sojovou omáčkou a sezamovým olejem, až se spojí. Pak v zálivce rozmíchej cukr a smíchej ji s nasekanými ingrediencemi.

Smíchej římský salát s mangem, cibulí a cibulkou a potom opatrně promíchej se zálivkou. Přidej plátky masa a nahrubo nasekané lístky máty a thajské bazalky. Podávej s křupavými won ton nudličkami, vysmaženými ve slunečnicovém oleji. Won ton nudličky

Ingredience: 1 vejce, větší špetka soli, 80 ml vody, 250 g hladké mouky, 200 ml slunečnicového oleje Postup: Smíchej vejce se solí, přidej studenou vodu a prošlehej. Mouku nasyp do mísy, uprostřed udělej důlek a přilij vejce se solí a vodou. Řádně smíchej a vypracuj těsto.

Je-li třeba, přidej trochu vody. Z hotového těsta vytvaruj kuličku, přikryj ji a nech v ledničce 30 minut odpočinout. Odpočinuté těsto na pomoučeném povrchu co nejtenčeji vyválej a nakrájej nudličky. Osmaž je v rozpáleném oleji dozlatova.