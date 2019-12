Exportér roku je opět Škoda, pokryje 8,6 procenta vývozu. Skokanem roku je výrobce obráběcích strojů

Výsledky soutěže Exportér roku 2019 Pořadí Objem exportu 2018 Pořadí Nárůst exportu 2017 - 2018 1. Škoda Auto a.s. 1 TOS Varnsdorf a.s. 2. Foxconn CZ Group 2 CommScope Czech Republic s.r.o. 3. Agrofert, a.s. 3 Ferrit s.r.o. 4. Moravia Steel a.s. 4 Austin Detonator s.r.o. 5. Bosch Diesel s.r.o. 5 Rieter CZ s.r.o. 6. Robert Bosch spol. s r.o. 6 Deza, a.s. 7. Iveco Czech Republic, a.s. 7 Moravia Steel a.s. 8. Siemens Group Česká republika 8 Siemens Group Česká republika 9. Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. 9 První brněnská strojírna Velká Bíteš a.s. 10. Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o. 10 Brano a.s.