Každý si může koupit svou tramvaj. Prodávají je v Ostravě, cena začíná na necelých 40 tisících

Ostrava / Praha Ostravský dopravní podnik nabízí k prodeji dvacítku proslulých tramvají Tatra T3. Zakoupit jdou jak ve velkém balíku, tak se dá podat nabídka i na jednu jedinou. Ceny s daní začínají na necelých čtyřiceti tisících.

Na prodej vysloužilých vozů upozornil server zdopravy.cz.



Zájemci jsou obvykle z řad dopravních podniků v zemích bývalého Sovětského svazu, například poslední tramvaje z Ostravy zamířily na Ukrajinu. Jiné vozy zase skončily v KLDR.

Občas ale mají zájemci s tramvajemi úplně jiné plány.

Například firma Domo Development si letos koupila tramvaj od pražského dopravního podniku a umístila ji na pole vedle dálnice D1. Vůz ale rychle zničili vandalové a nakonec z pole zmizel.

V Ostravě nabízené stroje jsou staré dvacet až třicet let a jsou v relativně slušném stavu. Od poslední údržby najely zhruba sto tisíc kilometrů. Jde o různé varianty typu Tatra T3. Tramvaje se vyráběly v Praze na Smíchově dlouhé tři dekády, a to až do devadesátých let minulého století.

V rámci spolupráce tehdejšího socialistického bloku dostala právě pražská Tatra za úkol být hlavním výrobcem tramvají. Ty pak zaplnily ulice Moskvy, Kyjeva i řady měst na Sibiři, Kavkaze či na Balkáně. Celkem bylo vyrobeno 13 tisíc těchto strojů a tento rekord pravděpodobně zůstane nepřekonán - současné tramvaje se dělají ve výrazně menších objemech a v nabídce zůstávají jen krátkou dobu.

Ostravský dopravní podnik k prodeji využívá dnes už trochu archaický způsob - získá je ten, kdo v doporučeném dopise nabídne víc za konkrétní tramvaje nebo celý soubor. Termín pro podání nabídek končí ve středu. Zájemce ale musí uvést i termín převzetí tramvaje.