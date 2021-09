Hlad po čipech nahrál asijským výrobcům aut. Těží z toho Toyota, Hyundai nebo Kia

Naopak ztrácejí evropští výrobci. Třeba Škoda Auto tento týden nevyrábí a kolínská Toyota měla víc než měsíční nucenou odstávku. Téma nedostatku dílů se minulý týden probíralo i na dozorčí radě Škody.



„Momentálně vyhrávají asijské značky jako Hyundai a Kia, které mají lepší přísun čipů z Asie a dokonce dostávají i lepší čipy,“ komentoval šéfodborář automobilky a člen dozorčí rady Jaroslav Povšík pro firemní týdeník Škodovácký odborář.

Jednoznačným vítězem je tak na evropském trhu japonská Toyota. Letos proti loňsku roste o 28 procent a zatím udala jen o tisíc aut méně než za stejné období roku 2019. Poměrně mírné poklesy proti roku 2019 a vysoké růsty proti loňsku vykazuje i korejské duo Kia a Hyundai.

Globální nedostatek automobilových dílů a hlavně pak polovodičových součástek dopadá na každou automobilku trochu jinak. Podle toho také mohou vyrábět a dodávat auta zákazníkům. To vše se děje v době, kdy by za normálních okolností hospodářské oživení hnalo prodeje k novým rekordům.

Pro automobilky tato situace nemusí být nevýhodou. „Čím méně aut prodají, tím více peněz vydělají,“ popisoval situaci například Arndt Ellighorst, analytik společnosti Bernstein. Vzhledem k tomu, že poptávka po autech je větší, než jich dokážou vyrobit, mohou si vybírat, co vyrobí a komu to prodají. Na trhu jsou tak více modely s vyššími maržemi, to u Škody Auto potvrdil i Povšík. Auta se také přednostně dodávají na trhy, kde mohou být zisky ještě vyšší.

Nejhorší léto za osm let

Trh s auty se během pandemie v Evropě zhroutil. Na jaře 2020 se zastavila výroba prakticky ve všech závodech. Tento výpadek se ve zbytku roku nepodařilo dohnat. Prodeje byly o čtvrtinu nižší než v roce 2019. Letos proti loňsku prodeje rostou, za prvních osm měsíců o třináct procent, výrobu ale stále více omezuje nedostatek dílů. Léto bylo jasným důkazem, že je situace vážná. V červenci evropské prodeje nových aut klesly proti loňsku o 24 procent, v srpnu o 18 procent. Výsledkem je nejhorší léto za posledních osm let, tedy od doby, kdy na prodeje tvrdě dopadla tehdejší hospodářská krize. A zlepšení zatím není na dohled, tvrdí alespoň německá asociace výrobců aut VDA.

Navzdory růstu v letošním roce ani jedna jediná značka v Evropě neprodává tolik, kolik dokázala v roce 2019. O více než třetinu se propadly prodeje například Opelu, Nissanu, Fordu, Renaultu nebo Dacii.

Naopak japonská Toyota i korejské duo Kia a Hyundai patří mezi automobilky nejméně zasažené nedostatkem čipů a dalších dílů. Toyota se v minulosti poučila z dřívějších mimořádných událostí v Japonsku, proto raději sází na vyšší zásoby dílů a je obecně opatrnější. Nedostatek ji ale se zpožděním dohnal také a firma v posledních týdnech přistupuje k výraznému omezení výroby.

Například v září se původně počítalo s výrobou 900 tisíc vozidel. Nakonec jich ale pravděpodobně vznikne jen 540 tisíc. Omezení o 40 procent firma oznámila i za říjen. Jak se to dotkne dodávek zákazníkům v Evropě, zatím není jasné. Samotný Hyundai (Kia je součástí koncernu) podle agentury Reuters spouští projekty na zahájení vlastní výroby některých čipů.

Toyotu dohání pokračující pandemie nového koronaviru, která omezila výrobu dílů v jihovýchodní Asii. Dostupné kapacity poptávce zdaleka nestačí. K tomu se ještě přidávají problémy s čipy, kterých už začíná mít i tato automobilka nedostatek.

Ceny letí vzhůru

Nižší výroba aut se dotýká i Česka. Nejde jen o omezenou výrobu, která tvrdě dopadá na českou ekonomiku. Menší nabídka aut tlačí jejich ceny vzhůru. Podle poradenské společnosti EY vzrostly například ceny naftových SUV průměrně o 67 tisíc korun. I kvůli až ročním čekacím dobám lidé více hledají mezi ojetinami, navíc neprodávají svůj stávající vůz, když si nemohou koupit nový. Snižuje se tedy i nabídka v bazarech a ceny rostou i tam. Podle společnosti Carvago je v Evropě k dispozici nejméně ojetých aut za posledních pět let.

David Legget z analytické společnosti GlobalData také potvrzuje vysoké marže, na které si výrobci sahají hlavně v Severní Americe, Evropě a Číně. V USA je to vidět i přímo na transakčních cenách, za které se auta reálně prodávají, a ty jsou extrémně vysoké. Kdokoliv, kdo je schopen auta dodat, hodně vydělá. Dobré časy ale pomalu končí. Postupně ochabuje poptávka nahromaděná v loňském roce a výrobci nemohou nedokonečna přehlížet zákazníky nízkoziskových vozů.