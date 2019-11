KOMENTÁŘ: Co si skutečně přeje hnutí za manželství pro všechny?

PRAHA Paní Alena Vlachová, advokátka se specializací na rodinné právo (dále v textu jako „Autorka“), napadla sedm údajných argumentačních faulů, kterých se dopouští zástupci niciativy za manželství pro všechny. Po seznámení se s textem jsem nabyl dojmu, že jsou to naopak komentáře Autorky, které obsahují mnohé argumentační fauly nebo dogmatická tvrzení a proto považuji za nezbytné na její text reagovat.

Argument 1: Homosexuálové jsou diskriminováni tím, že nesmějí uzavřít manželství.

Autorka v úvodu článku tvrdí, že homosexuálové smějí uzavírat manželství za úplně stejných podmínek jako kdokoli jiný. Uváděný argument č. 1 je ale ze strany iniciativy evidentně míněn tak, že je jim odepíráno právo uzavírat manželství s osobou stejného pohlaví (což bezpochyby je). Rozdíl mezi registrovaným partnerstvím a institucí manželství nespočívá v pouhém odlišném názvu, protože podstatné rozdíly existují v náplni práv a povinností. U registrovaného partnerství kupříkladu nevzniká, tak jako v případě manželství, společné jmění, podstatné rozdíly existují v přístupu k dětem (nemožnost partnera osvojit dítě druhého partnera) a bylo by možné uvádět celou řadu dalších rozdílů. Změna definice pojmu manželství, je tedy zdůvodněna nejen tím, aby sezdané osoby stejného pohlaví mohly být jako manželé označováni, ale zejména tím, aby dosáhly stejného standardu práv a povinností, který je jim v současnosti zákonem nedůvodně upřen. To, že existují nedůvodné nerovnosti v přístupu k osobám žijícím ve stejnopohlavním svazku, je již opakovaně judikováno nejvyššími soudními instancemi (například nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 7/15).

Autorka dále argumentuje tím, že primárním účelem manželství odjakživa bylo a je plození a výchova dětí a že manželství vychází ze základního biologického faktu, že rodiči dítěte mohou být pouze muž a žena. V tomto případě se jedná o historické a právně politické dogma a je pouze věcí rozhodnutí státu, jaký přístup k regulaci zvolí. Z toho, že něco „odjakživa bylo a je“, nijak nevyplývá, že by to tak mělo být nadále. Je faktem, že účel manželství nepochybně zaznamenal historický vývoj. Pokud kupříkladu autorka zmiňuje jako primární účel plození a výchovu dětí, je potřeba připomenout, že tisíce párů vstupují do svazku manželského z jiného důvodu, který bych si absolutně nedovolil označit za „sekundární“. Čím dál větším problémem je v současnosti také neplodnost manželských párů, stejně tak dochází k uzavírání manželství v situaci, kdy jeden nebo oba budoucí manželé již děti mají.

Argument 2: Homosexuálové chtějí žít s milovanou osobou a toto právo je jim upřeno. Láska je jen jedna.

Jde do značné míry pouze o opakování toho, co již Autorka uvedla u argumentu č. 1. V rámci uváděného argumentu č. 2 podle všeho šlo o to, že jsou homosexuální osoby v přístupu ze strany státu oproti heterosexuálním znevýhodněni, když jim není umožněno uzavírat plnohodnotný svazek. Odkazuji tedy na to, co jsem uvedl k odpovědi na první argument.

Argument 3: Proč by stejnopohlavní páry nemohly uzavírat manželství, když některé manželské dvojice také nemohou nebo nechtějí mít děti a přesto manželství uzavřít mohou?

Ve třetím argumentu Autorka opomíjí velmi podstatnou skutečnost, a to je fakt, že homosexualita páru neznamená, že je daný pár neplodný. Běžnou realitou je, že jedna osoba ze stejnopohlavního svazku zplodí potomka, jehož druhým biologickým rodičem je osoba mimo tento svazek. Zájmem konkrétního stejnopohlavního páru pak je společná výchova takového potomka.

Advokát Robert Falbr.

Argument 4: Proč bychom měli chránit manželství muže a ženy, když polovina manželství se rozvádí a mnoho heterosexuálních rodičů špatně zachází se svými dětmi?

Nezaznamenal jsem, že by gayové a lesby používali podobný argument a pokud jej skutečně někdo pronesl, nemyslím, že by se jednalo o rozumný a relevantní důvod pro povolení manželství homosexuálním párům. Z toho, co aktivisté uvádějí, jsem nabyl pocit, že by se o svůj cíl rozhodně nesnažili, pokud by manželství považovali za něco, co není hodné ochrany.

Argument 5: Děti vychovávané stejnopohlavními páry v současnosti mají mnohem horší právní postavení než děti heterosexuálních párů.

Autorka dle mého názoru řeší tento problém účelově toliko vzhledem k postavení dětí vůči jejich biologickým rodičům. To, na co poukazují aktivisté, je fakt, že děti vychovávané výlučně stejnopohlavním párem, jsou znevýhodněni oproti dětem, jež jsou vychovávány osobami ve svazku manželském (nemusí se přitom vždy jednat o biologické rodiče). Je například známo, že registrovaný partner nemůže osvojit dítě druhého manžela (na rozdíl od manželství).

Argument 6: Umožnění manželství stejnopohlavních párů nijak neohrožuje manželství muže a ženy.

Předně se domnívám, že na problém nelze nahlížet pouze z toho pohledu, že dojde ke změně definice. S výjimkou změny definice institutu manželství (nadále nepůjde pouze o svazek muže a ženy) nedochází ke změně obsahu v právech a povinnostech manželů. Právně ani eticky tedy obsah institutu manželství muže a ženy nijak změněno a ohroženo nebude.

Argument 7: Zahraniční právní řády umožňují manželství stejnopohlavních dvojic.

Argument o tom, že zahraniční právní řády umožňují manželství pro homosexuály, není na místě zlehčovat tak, jak Autorka činí. Autorka naprosto opomíjí skutečnost, že například nám kulturně blízké země se společnou minulostí, jako je Rakousko a Německo (které mají mimochodem nižší rozvodovost než u nás), umožňují homosexuální manželství. To je minimálně velmi silným podpůrným argumentem pro novelu zákona a je argumentem pro vyvrácení mnohých obav, které zaznívají ze strany osob, které odporují změně, včetně Autorky. Dle aktuálních údajů žije v zemích uznávajících manželství pro všechny více než miliarda lidí.

Autor působí jako samostatný advokát v Praze, specializuje na oblast občanského práva.