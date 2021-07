Předseda Svazu měst a obcí Lukl neočekává, že by Zeman vetoval stavební zákon

PRAHA Předseda Svazu měst a obcí František Lukl neočekává, že by prezident Miloš Zeman vetoval stavební zákon, který v úterý schválila dolní komora. Za reálnější považuje možnost, že by po volbách nově ustavená Sněmovna mohla posunout účinnost, čímž by vznikl prostor pro smysluplnou nápravu. Ve středu to uvedl Lukl, který patří do Zemanova expertního týmu a je jedním z nejostřejších kritiků stavebního zákona.

Sněmovna v úterý přehlasovala senátní veto a nový zákon stvrdila. Vláda si od něj slibuje rychlejší stavební řízení a dodržování lhůt. Podle Hospodářské komory zákon pomůže občanům, podnikatelům i veřejným investorům při povolování staveb od dálnic po rodinné domy. Odpůrci naopak varují, že zákon vzdálí úřady občanům a stavební řízení zkomplikuje. Právě podle Svazu měst a obcí zákon naprosto rezignoval na ochranu veřejných zájmů a oddálil veřejnou správu od lidí mimo velká města.

Nový stavební zákon prošel, sněmovna přehlasovala veto Senátu. Pomohly hlasy komunistů „Prezidenta jsme osobně, spolu s místopředsedou svazu a starostou Brandýsa nad Labem-Stará Boleslav Vlastimilem Pickem, informovali o našich věcných výhradách, reálných obavách i námi navrhovaných změnách. Jestli povedou k tomu, aby prezident vetoval tento zákon, nevím. Můj názor je, že nikoliv,“ uvedl Lukl. Zákon má vstoupit v účinnost k 1. červenci 2023, některé změny ale začnou platit od ledna příštího roku. To umožní například budovat novou síť státní stavební správy a nabírat do ní nové lidi. Stavební úřady budou spadat pod Nejvyšší stavební úřad a budou organizovány podobně jako třeba finanční správa. Opoziční koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Pirátů se STAN uvedly, že pokud budou po říjnových volbách vládnout, nyní prosazený návrh změní. Lukl poznamenal, že by nově ustavená Sněmovna mohla posunout účinnost. „Tím bude dostatek času na smysluplnou nápravu,“ doplnil.