Rakouské letovisko Stubai. Nová kartička na všechno

Stubaiský ledovec hlásí aktuálně ve svých horních polohách 3 metry sněhu a parádní povrch sjezdovek na zakrojování hran do manšestru. Letošní nový SKI plus CITY pas nás nechal sklouznout nejen na stubaiských sjezdovkách, ale i na Schlicku nebo jsme se díky němu vyvezli lanovkou na hřeben Nordkette nad pohádkově osvětlený Innsbruck.

Rakouský ledovec Stubai je pověstný svými přehlednými a středně náročnými sjezdovkami, ze kterých si vybere jak náročný lyžař, tak i začátečník a také děti, kterým je ledovec nakloněn zejména svou cenovou politikou, protože děti do 10 ti let tu lyžují zdarma. Před Vánocemi jsou na Stubai v provozu všechna patra ledovce včetně desetikilometrového sjezdu do údolí.



Sníh má aktuálně skvělou konzistenci, není příliš přemrzlý, ale ani měkký, takže se do něj krásně zařezávají hrany lyží a sjezdovky zůstávají ve výborném stavu i odpoledne, takže si ráno můžete klidně přispat.

Mezi naše oblíbené sjezdovky patří přehledné tratě podél kotvového vleku Daunferner a Daunenhang, které mají „dálnicový“ charakter, jsou po celé délce přehledné a zatímco sporťák si na nich může užít rytmické zařezávání hran do sněhu, začátečník tu nebude mít problém ukočírovat rychlost a soustředit se na preciznost svých prvních oblouků.

Stubai v kostce: Vzdálenost z Prahy 6 hod 57 min

1-denní skipas: Dospělý 50 eur Mládež (2000-2004) 32,50 eur Děti (2005-2011) 25 eur Děti do 10 let v doprovodu rodičů zdarma Senior (1941-1955) 40 eur SKI plus CITY pas (2 dny): Dospělý 111 eur Mládež (2000-2004) 78 eur Děti (2005-2011) 55 eur Děti do 10 let v doprovodu rodičů Senior (1941-1955) 94 eur Provozní doba střediska 8:00 – 16:30

www.stubaier-gletscher.com



Celkově jsou tratě na Stubai jen minimálně členité a dostatečně široké. My jsme tu navíc před Vánocemi narazili na téměř prázdné sjezdovky, takže jsme mohli plně využívat radiusů našich lyží. Dlouhé rychlé oblouky se nám tentokrát nejlépe vykrajovaly na trati Zufahrt Fernau, tedy na pistě spadající z Eisgratu do mezistanice Fernau, která je sympatická příjemně strmým sklonem a šířkou. Dlouhou carvovací plochu tu odděluje jen pár terénních hran, které ideálně využijte k oddechu.

Na oběd můžete zajít do restaurace na Jochdohle na nejvyšším bodě střediska (pokud nefouká silný vítr, jako nám, pak je tato část zavřená), nebo do obslužné restaurace Gamsgarten či do samoobslužné restaurace Eisgrat. Téměř ve všech případech můžete vybírat z rakouské klasiky jako je vývar se špekovým knedlíkem, vídeňský řízek nebo germknödl. Porce jsou v případě polévky i hlavního jídla velmi štědré.

Naopak nechcete-li se zdržovat zdlouhavým menu a chcete si jen odpočinout na kávičce, zkuste stylový prosklený aprés ski bar na Gamsgartenu, kde si horký (nebo klidně i studený) nápoj můžete vychutnat z pohodlného gauče a s výhledem na sjezdovky. Tyto gauče se nachází v horní části baru a je potřeba je den dopředu rezervovat, bez rezervace se dá kdykoli posedět na barových židličkách a lavicích v dolní části baru.

Letošní novinkou na Stubaie je speciální skipas SKI plus CITY pass Stubai Insbruck, který zahrnuje 13 lyžařských středisek nejen v údolí Stubaital, ale také v okolí Innsbrucku. Na jednu kartičku si tak můžete zalyžovat na Stubaiském ledovci, Schlicku 2000, Elferu, Serlesbahnen, dále ve střediscích Axamer Lizum, Muttereralm, Bergeralm, Nordkette, Patscherkofel, Kühtai, Hochötz, Rangger Köpfl a Glungezer. Jakmile nám tedy Stubai zahalil mrak, vydali jsme se do nedalekého střediska Schlick, který na rozdíl od ledovce zalévaly sluneční paprsky.

Areál Schlick 2000 najdete v městečku Fulpmes a zatímco na parkovišti máte pocit, že kolem žádné pořádné sjezdovky ani nemohou být, kabinková lanovka, která vás přehoupne přes hřeben, vás přesvědčí o opaku. Náhle se totiž díváte na ryze sportovní sjezdovky v pozadí s pohořím Kalkkögel, které až nápadně připomíná italské Dolomity.

Zejména horní část Schlicku představuje rychlé červené sjezdovky, které jsou po celý den ve stínu, takže pisty zůstávají dlouho rovné a manšestrové proužky jsme tu našli i odpoledne.

Druhé patro Schlicku je více nakloněné dětem, které tu najdou jak cvičné svahy, tak i menší dětský park u mezistanice kabinkové lanovky. Když už mají nohy dost sportovního carvingu na horních červených sjezdovkách, doporučujeme modrou trať č.1 Panorama-Abfahrt, která opravdu dostává svému jménu a při pohodové jízdě nabízí neokoukatelné výhledy na horský masív Kalkkögel.

Pokud máte rádi typický rakouský Apfelstrudel s vanilkovou omáčkou, dejte si ho na nejvyšším bodě Schlicku v Sennjochhütte - větší štrúdl jsme asi ještě nikdy neviděli, takže spíš než dezert ho tu můžete brát za plnohodnotný oběd.

Aby toho nebylo málo, tak vám SKI plus CITY pas platí také na různé pamětihodnosti v Innsbrucku, jako je Swarovski Kristallwelten, zámek Kaiserliche Hofburg, dále se můžete podívat na skokanské můstky a do zoologické zahrady Alpenzoo. Karta zahrnuje i volné vstupy do bazénu Axams (4 hodiny), Neustift, a saunového světa Stubey (4 hodiny). My se s touto kartičkou nechali vyvézt podvečer lanovkou na Nordkette přímo nad Innsbruckem. Výhled na večerní osvětlený Innsbruck bral dech!

Vánoční trhy v Innsbrucku patří k těm nejkrásnějším v Alpách a ze stubaiského údolí jde jen o nějakou půlhodinku jízdy autem, takže se po lyžování před Vánoci klidně vydejte za horkým punčem a pečenými kaštany. Nejkrásnější trhy s tradičním vánočním stromem najdete na hlavním náměstí v innsbruckém Starém městě a utéct by vám neměl ani 14 metrů vysoký strom zdobený krystaly Swarovski na náměstí Marktplatz.

Ve stubaiském údolí jsme byli ubytovaní v hotelu Stacklerhof, jehož majitelka a většina personálu hovoří slovensky, takže se tu nemusíte obávat jazykové bariéry. Po lyžování jsme ocenili i příjemný wellness se saunami a venkovní vířivkou s výhledem na hory.