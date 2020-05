Ledoví muži odejdou a na víkend se příjemně oteplí, nedělní maxima mají překonat 20 stupňů

Chladné a deštivé počasí ze začátku tohoto týdne vystřídají o víkendu daleko příjemnější podmínky. Modely předpovídají pro sobotu a neděli v celém Česku slunce na obloze, teploty se mohou dostat i přes dvacet stupňů.

Připravte si bicykly, pohorky nebo třeba inlinové brusle: tak zní pozvánka na program pro nadcházející víkend. Předpověď počasí totiž slibuje výborné podmínky prakticky pro všechny outdoorové aktivity, protože povětrnost, zdá se, tento týden hodlá vzorně kopírovat zažité šablony.

Zatímco v pondělí přišli přesně na čas a s plnou silou takzvaní ledoví muži – v meteorologickém podání jinak vpád chladného a vlhkého vzduchu od severozápadu –, tak na víkend se stejně „předpisově“ oteplí a vyčasí na hodnoty obvyklé pro polovinu května.

Výhled na sobotu slibuje ještě poměrně chladné ráno, vyloučen není ani přízemní mráz. Za převážně polojasné oblohy se ale bude docela rychle oteplovat k hodnotám kolem 17 stupňů.

Ještě tepleji bude v neděli, kdy by maxima, hlavně na jižní Moravě a ve středních Čechách, měla překonat 20 stupňů. Na většině míst tuto již téměř letní pohodu doprovodí bezmračné nebe.

Meteorologické modely nepředpokládají pro oba víkendové dny žádné srážky, vítr bude foukat jen mírný či bude úplně klidno.

Na horách zůstávají zbytky sněhu

Na rozdíl od minulých dnů nevzniknou v rámci Česka o víkendu žádné výrazné teplotní rozdíly mezi jednotlivými oblastmi – pokud plánujete větší výlet, je celkem jedno, zda se rozhodnete třeba pro Beskydy či Šumavu. Je ale třeba pamatovat na to, že vrcholové partie Krkonoš a Jeseníků pokryla začátkem týdne vrstva nového sněhu a bílá pokrývka nestihne hlavně v lesních partiích a na severních svazích do víkendu odtát.

Pro pěší výlet na horské hřebeny bude proto potřeba vzít pořádné pohorky odolné proti vlhkosti – tuto nutnost ale vyváží malebná kombinace zbytků sněhu a téměř letního nebe, což se v Česku nevídá často. Cyklisté udělají lépe, když se budou držet v partiích do 800 nadmořských metrů, výše už byste pravděpodobně narazili na rozmáčené cesty i mokré silnice.

Všechny, kdo vyrazí do přírody, jistě potěší, že po dlouhé době už zase bude možné na výletech využít alespoň venkovní prostory restaurací a hospod. Mnozí to jistě rádi vymění za svačinu na mezi a třetí květnový víkend se tak z tohoto pohledu může zapsat do historie jako návrat do normality.