O argentinském mase lhaly i další dvě pražské restaurace, odhalila kontrola

BRNO V dalších dvou pražských restauracích zákazníkům nabízeli jídla, která měla být podle jídelního lístku z argentinského hovězího, avšak původ masa byl v jiných jihoamerických zemích. Jedná se o restauraci ve Stodůlkách Pizzeria Palatino a o restauraci El Barrio de Angel na Andělu, uvedl v úterní tiskové zprávě mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) Radoslav Pospíchal.

Dosud se tak potvrzují jen z části slova ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD). Luxusní restaurace sice nabízejí argentinské steaky, které nejsou z Argentiny, avšak zatím nikde ani SZPI, ani veterinární správa nenašla polské hovězí. Právě kvůli polským jatkám, kde zpracovávali maso z nemocných či uhynulých krav, začaly intenzivní kontroly českých restauracích, které dosud trvají.

Restaurace ve Stodůlkách nabízela podle SZPI čtyři jídla v ceně do 500 korun, u nichž uváděla argentinský původ masa, které ale bylo z Brazílie, Uruguaye a Paraguaye. Aktuálně má restaurace na webu uvedeno, že maso pochází z jihoamerických chovů.

Majitel restaurace Martin Rathan uvedl, že dosud sedm let bral maso z Argentiny, nyní 14 dní zkouší maso z uruguayských krav. „Je to stejná kvalita, stejné výborné maso. Je to chlazené, čerstvé, je to svíčková, všechno tak, jak má být. Je tam jenom slovíčko - místo argentinské uruguayské. Ale jedná se o téměř identické maso, protože ta kráva se pase jenom o kousíček vedle, na stejné trávě, je to stejný druh krávy,“ uvedl. Podle něj možná restaurace u masa z tohoto státu i zůstane, pokud jim ho bude společnost Nowaco dále nabízet a nešlo jenom o krátkodobou akci. Dodal, že nemůže přetiskovat všechny jídelní lístky kvůli každému masu na zkoušku, protože to stojí nad 20 000 korun.

Restaurace na Andělu nabízela taktéž čtyři jídla, u nichž psala v jídelním lístku, že maso pochází z Argentiny. SZPI však zjistila, že jde o hovězí z Uruguaye. Třísetgramové steaky stály okolo 500 korun. Restaurace na webu láká zákazníky sloganem „Zažijte pravou chuť Argentiny“.

V minulých dnech zjistila SZPI klamání zákazníků i v dalších restauracích, často pražských. Maso ale nikdy nepocházelo z Polska. Se všemi podniky inspekce zahájí správní řízení o uložení pokuty a restaurace musí uvést informace v jídelním lístku do souladu se skutečností.