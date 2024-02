Podle některých IT odborníků to však může být jen důsledek přetrvávajících problémů státu. „Jestliže ministerstvo školství uvádí, že jsou v systému potíže s nahráváním souborů, je to v tomto případě stěžejní problém. Takové projekty nemůže dělat jen tak někdo a většina z těch, kteří to umí, nejsou ochotní pracovat pro stát za nízký výdělek,“ uvedl pro Lidovky.cz IT specialista, který si nepřál být jmenován.