Schillerová jednala se Zemanem o rozpočtu - zaujal ho stravenkový paušál

LÁNY Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) seznámila ve středu prezidenta Miloše Zemana s vývojem vyjednávání o rozpočtu. Prezident s povděkem kvitoval růst investic, řekla po schůzce novinářům. Řešili spolu také daňové výjimky, proti kterým Zeman opakovaně vystupoval. Podle Schillerové ho zaujal návrh ministerstva financí na stravenkový paušál.

Schillerová zopakovala, že plánuje předložit rozpočet se 40miliardovým deficitem. O podobě rozpočtu chce tento týden dokončit jednání s koaliční sociální demokracií, pak bude o podpoře jednat se zástupci komunistů, kteří vládu tolerují. Ministryně financí ve středu novinářům řekla, že Zeman potvrdil svůj úmysl přijít podpořit rozpočet na vládu. Kabinet by se jím měl zabývat 16. září.



O rozpočtu Schillerová se Zemanem a jeho expertním týmem jednala v Lánech již na začátku července.

Vedle rozpočtu Schillerová s prezidentem řešila také otázku daňových výjimek. „Bavili jsme se o stravenkovém paušálu, to ho velmi zaujalo,“ řekla. Poznamenala, že Zeman návrh považuje za zajímavý nápad. Zaměstnanec by v rámci tzv. stravenkového paušálu dostával peníze na stravu přímo. Paušál by měl být alternativou k současnému režimu se stravenkami, který zůstane zachován. Odbory plán financí odmítají.

Schillerová dále Zemanovi řekla, že na rok 2020 má připraveno zrušení osvobození výher z hazardu nad 100 000 korun. Na rok 2021 pak připravuje větší balíček změn, novinářům je přiblížit nechtěla. „Je to otázka koaličních dohod,“ podotkla.