Stát chce do boje s nákazou zapojit firmy z Česka, ty upozorňují na nevyužité kapacity

PRAHA Výroba ochranných štítů na 3D tiskárně od Průša Research. Levná potápěčská maska doplněná o filtr s ochrannou FFP3 od ČVUT. Roušky z nanovláken od roudnické společnosti Pardam. Anebo přerovská Meopta, která chce vyrábět plicní ventilátory.

Hned čtyři příklady z poslední doby ukazují, že kreativita Česko neopustila ani v nouzovém stavu. Firmy však zároveň upozorňují na nevyužité domácí kapacity, které stát dosud nechával stranou zájmu a většinu materiálu dováží z Číny. To by se nyní mělo minimálně částečně změnit.



„Když si to vezmete, tak se k nám dovezl materiál, někdy velmi pochybné kvality, za miliardu korun. Jedna továrna vybavená největším nanospiderem (stroj na průmyslovou výrobu netkaných textilií tvořených nanovlákny – pozn. red.), který dokáže chrlit kilometry nanovláken za den, přitom stojí sto milionů korun. Za to by se dalo pořídit deset takových továren,“ řekl Lidovky.cz předseda výkonné rady Asociace nanotechnologického průmyslu ČR Jiří Kůs, který na problém upozornil v otevřením dopise zákonodárce.

Nový tým pro české firmy

Na opomíjené české dodavatele strategických zdravotnických pomůcek a zařízení má pamatovat nový tým expertů pod Ústředním krizovým štábem. A sice podskupina pro domácí výrobce. Jejím úkolem je komunikace s firmami, zmapování potřeb státu a rozběhnutí produkce. Řídit by ji měli zástupci ministerstva průmyslu a obchodu.

Resort průmyslu k tomu vytvořil dva programy na podporu firem. „Jde o program pro firmy Rise Up, který je určen na dovyvinutí konkrétního řešení a na zavádění do výroby. A pak také o program Technologie-Covid, jenž cílí na pomoc s investicemi do zařízení na rozšíření výroby. Dohromady v nich je 500 milionů korun,“ řekl pro Lidovky.cz náměstek ministra průmyslu Petr Očko, který vede sekci digitalizace a inovací. Pokud bude o zmíněnou podporu zájem, existuje možnost finanční pokrytí programů navýšit.

O navýšení kapacit české výroby roušek a respirátorů usiluje iniciativa Pomáháme 2020. Za cíl si klade stonásobně zvýšit produkci tuzemských firem. „Minulý a předminulý týden jsme měli každý den telekonference s výrobci roušek a respirátorů, kteří je produkují ve velkém objemu. Situaci máme zmapovanou velmi dobře. Nyní řešíme s CzechInvestem, aby nám výrobci přesně definovali své výrobní kapacity. Konečně se už bude dávat dohromady také potřeba státu,“ řekla pro Lidovky.cz Alžběta Nejedlá, projektová manažerka iniciativy Pomáháme 2020.



Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) je potřeba myslet i na plicní ventilátory, kterých je nyní na trhu jen omezené množství. „Podle našeho odhadu by se daly vyrábět české plicní ventilátory do jednoho měsíce ve stovkách kusů. Možná i v tisícovkách,“ řekl webu Aktuálně.cz Havlíček a jako konkrétního výrobce zmínil přerovskou Meoptu, která se dlouhodobě věnuje výrobě optických zařízení.

Podle Havlíčka už společnost avizovala, že na to vyčlení deset tisíc metrů čtverečních výrobní plochy a také potřebné zaměstnance. „V současné chvíli máme připraveny personální a technologické kapacity pro montáž ventilátorů. Jsme také připraveni podílet se na dalším vývoji. Zatím se čeká na schválení prototypu ventilátoru a předání dokumentace k výrobě,“ napsala webu Lidovky.cz Jaroslava Blažková z Meopty.

Od rentgenů k ventilátorům

Případná výroba zmíněných zařízení pro ně bude novinkou. „Máme bohaté zkušenosti s dodávkou komponent pro rentgeny a jiné lékařské přístroje, nicméně ventilátory jsme v Meoptě ještě nevyráběli,“ dodala.

Od tuzemských firem chce nakupovat ochranné pomůcky i ministerstvo zdravotnictví. V praxi to ale naráží na limity. Například když společnosti chtějí pouze zprostředkovat obchod z Číny, a to za těžko splnitelných podmínek. To byl i případ, který zaznamenal CzechInvest od firmy Ego Zlín. Kontrakt byl podmíněn platbou poloviny celkové sumy při objednávce a druhou polovinou před nakládkou dodávky. „Obrátil se na nás dodavatel z Číny. Nabídku jsme přeposlali,“ napsal pro Lidovky.cz Pavel Kostka, ředitel Ego.