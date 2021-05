Zahraniční diplomaté se mohou v Česku nechat očkovat. Vakcíny uhradí stát, schválila vláda

Praha Zahraniční diplomaté v Česku se mohou v tuzemsku hlásit na očkování proti covidu-19. Na pondělním zasedání to schválila vláda, informovala Strakova akademie v tiskové zprávě. V registračním systému nebudou mít členové diplomatických misí přednostní práva. Vakcíny uhradí stát, obdobně se očkují čeští diplomaté v zahraničí.

Očkování zajistí ČR pro členy diplomatických misí, konzulárních úřadů a úřadoven mezinárodních organizací, ale také pro členy jejich rodin. Týká se i zaměstnanců Evropské agentury pro globální navigační satelitní systémy. „Budou se moci přihlásit k očkování v Česku, ačkoli tu neplatí zdravotní pojištění či tu nemají nárok na čerpání zdravotních služeb podle předpisů EU,“ uvedl úřad vlády.



Diplomaté nebudou mít v registračním systému přednostní práva. V ČR se proti covidu-19 začalo očkovat koncem loňského prosince. V současné době je registrace otevřená pro všechny starší 55 let, od středy by se měl systém otevřít i pro lidi ve věku 50 až 54 let. „Vakcínu uhradí český stát. Je to reciproční krok, protože stejným způsobem se očkují i čeští diplomaté a jejich rodiny v zahraničí,“ informoval kabinet.

Od zahájení očkování podle dnešních ranních statistik zdravotníci aplikovali 3,2 milionu dávek vakcíny, plně očkováno je 1,012 milionu lidí. Minulý týden v pracovní dny zdravotníci v průměru podali téměř 66 tisíc dávek vakcíny. Nejvíce jich aplikovali ve čtvrtek, přes 77 tisíc, což bylo nejvíce v jednom dni od začátku vakcinace.