‚Zaorálek prokázal necitlivost a nekvalifikaci.’ Podle ODS a STAN by měl za své výroky o misi v Afghánistánu pykat

Praha Předseda zahraničního výboru Sněmovny Lubomír Zaorálek (ČSSD) by měl podle šéfů opozičních ODS a STAN Petra Fialy a Petra Gazdíka nést důsledky za své výroky o odchodu českých vojáků z Afghánistánu. Nešťastné byly i podle předsedy komunistů Vojtěcha Filipa, byť jeho strana vojenské mise odmítá. Na rozdíl od Gazdíka a Fialy ale Filip souhlasil s kázeňským řízením s generálem Karlem Řehkou, který se vůči Zaorálkovým slovům ohradil.

„Mělo by to být na odstoupení z postu předsedy zahraničního výboru, představitel zahraničního výboru by něco takového říkat neměl,“ uvedl Gazdík v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Podle Fialy prokázal Zaorálek, byť někdejší ministr zahraničí, „necitlivost a nekvalifikaci“, jeho odchod z čela výboru je na další diskusi.



Zaorálek „neměl právo tohle říkat, neměl v červnu zvednout (pro schválení misí) ruku. Je to nešťastné,“ uvedl v ČT Filip. Českou vojenskou přítomnost v rámci spojeneckých operací v Afghánistánu ale kritizoval.

„Válka v Afghánistánu nepomáhá to ničemu, radikalizuje to společnost,“ uvedl mimo jiné. Vojáci na misích jsou podle Filipa žoldáky, pokud neplní úkoly stanovené Radou bezpečnosti OSN. Podle Gazdíka by ale Filip měl respektovat i rozhodnutí demokraticky zvoleného parlamentu. Volání po odchodu podle šéfa STAN zhoršuje bezpečnost českých vojáků na misích, neboť islamisté se na ně víc zaměří.

Zaorálek před dvěma týdny po úmrtí dalšího z českých vojáků v Afghánistánu označil za chybu, že NATO v této zemi působí a doporučil zvážit odchod. Ostatní politici vyjma SPD a KSČM to odmítli, na program schůze Sněmovny ale projednávání Zaorálkova postoje zařazeno nebylo.

Řehka na Zaorálkovy úvahy reagoval na svém facebookovém profilu mimo jiné slovy: „Taková nuznost, ubohost, nízkost.“ V závěru poměrně obsáhlého textu, v němž upozornil i na „podkopávání“ obranyschopnosti a bezpečnosti vojáků v misi, spekuloval o sabotáži, minimálně v morální rovině.

Kárné řízení povede proti Řehkovi po jeho návratu ze zahraničí náčelník generálního štábu Aleš Opata. „Vůbec nemusí být zjištěno, zdali se (Řehka) nějakého provinění dopustil, a pokud ano, jak bylo závažné, a nebo ne,“ řekl k tomu poslancům tento týden ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).